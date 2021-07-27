Muğla'nın 'engelsiz' plajları

"5 SENEDİR SUYA GİRMEYE CESARETİM YOKTU, DEMEK Kİ YÜZEBİLİYORMUŞUM"

Denizle buluşan Necmi Öztan, suya girme konusunda çekinceleri olduğunu ancak bu proje ile denize girebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öztan, “5 senedir suya girmeye cesaretim yoktu. Bu nedenle çok memnun oldum. Demek ki yüzebiliyormuşum. Bu proje nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.