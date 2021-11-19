Muğla'nın 'Gladyatörler şehri' Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 14:54
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile arşiv ve mutfak gibi birçok alanda kadınlar görev yapıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok yapının bulunduğu kentte yürütülen kazı çalışmalarında, şehrin giriş kapısından İmparatorlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıkarılıyor.
Kadınlar da titizlikle yürütülen çalışmalara destek veriyor.
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia ile Lagina Antik kentlerinde kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.
Söğüt, "Kentte yürüttüğümüz çalışmalarda 6 restoratör, 5 arkeolog, 12 işçi ve 1 sanat tarihçi kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız kentteki farklı alanları kazıyor, restore ediyor, çiziyor ve konservasyonu gerçekleştiriyor. Bu kadınların arasında ev hanımı, üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora yapanlar var" dedi.
Antik kentte görev yapanların yarısından fazlasının kadın olduğunu belirten Söğüt, kadınların daha düzenli ve sistemli çalıştığını belirtti.
Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır kazı çalışmasında görev yaptığını söyleyerek, "Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının başaramayacağı şey yok. Bu işi yaparken çok keyif alıyorum. Toprak altından bir eser çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.
Kazı ekibinde restorasyon teknikeri Armağan Karabulut tarihle iç içe bulunmanın, eserleri gün yüzüne çıkarmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.
Ekipte çok sayıda kadın çalışan olduğuna değinen Karabulut, "Ziyarete gelenler kadınları görünce mutlu oluyor. Bizimle sohbet edenler oluyor. Bir eseri bile çıkarınca heyecanımız artıyor” şeklinde konuştu.
Stajyer öğrenci restoratör Ferdane Ikkış mezuniyetinden sonra mozaiklerde çalışma yürüttüğünü belirterek, "İlk deneyimimin mozaikler olması ve böyle bir antik kentte çalışmak çok güzel bir duygu" dedi.
Kazıda restoratör olarak çalışan İrem Sarıgül de antik kentte 2 yıl staj yaptıktan sonra mozaiklerde çalışmaya başladığını belirterek, "Ziyaretçiler bizi burada çalışırken görünce takdir ediyor” diye konuştu.
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