Muğla'nın 'Gladyatörler şehri' Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor

"BU İŞİ YAPARKEN ÇOK KEYİF ALIYORUM"

Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır kazı çalışmasında görev yaptığını söyleyerek, "Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının başaramayacağı şey yok. Bu işi yaparken çok keyif alıyorum. Toprak altından bir eser çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.