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Muğla'nın 'hayalet köyü' Kayaköy

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilinen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

  • 1

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    Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor.

    FETHİYE'NİN TARİHİ YERLERİ

  • 2

    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy

    Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu.

  • 3

    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy

    Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor.

  • 4

    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy

    Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

  • 5

    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy

    Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. 

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    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy

    Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamış.

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    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy

    Kayaköy’de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.

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    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy
  • 9

    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy
  • 10

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    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy
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    kayaköy, hayalet köy, ghost town kayakoy, fethiye kayaköy
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