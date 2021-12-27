Muradiye Şelalesi beyaza büründü

Haberler - İHA 27.12.2021 - 11:00
Her mevsim farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında da kar yağışıyla birlikte görenleri büyülüyor.
İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin karla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Ağrı’dan Muradiye Şelalesi’ni görmeye gelen Süleyman Özçiçek, “Burası gerçekten dağa harikası. Her mevsim farklı güzellikte. Herkesin böyle bir doğal güzelliği görmesi ve tanıması gerekiyor” dedi.