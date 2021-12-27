Muradiye Şelalesi beyaza büründü

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi, kar yağışı sonrası misafirlerine doyumsuz görüntüler sundu. Şelale, yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Haberler - İHA 27.12.2021 - 11:00

Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 1

Her mevsim farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında da kar yağışıyla birlikte görenleri büyülüyor.

Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 2

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 3

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin karla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 4

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 5

Ağrı’dan Muradiye Şelalesi’ni görmeye gelen Süleyman Özçiçek, “Burası gerçekten dağa harikası. Her mevsim farklı güzellikte. Herkesin böyle bir doğal güzelliği görmesi ve tanıması gerekiyor” dedi.

Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 6
Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 7
Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 8
Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 9
Muradiye Şelalesi beyaza büründü - 10

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER