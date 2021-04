Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü

Lale tarlasında inceleme yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Burhan Çam, “Gördüğünüz gibi dağda kar ovada bahar var. Çok da güzel bir manzara var. Lale ile ilgili çalışmalarımız Muş Alparslan Üniversitesi ile beraber devam ediyor. Ciddi projelerimiz var. Muş Lalesi’nin Muş’un ekonomisine katkı sağlayacak şekilde bir yapılanmaya doğru gitmek istiyoruz. Muş’un sembolü laledir. Her yerde endemik lale çeşitleri var ama Muş Lalesi’nin kendine has bir özelliği var. Lale, genelde her yıl nisanın son haftasında açan ve mayısın ilk haftasında kapanan bir endemik bitkidir. Buraya has bir bitkimiz. Ciddi anlamda buraya hem yerli turist hem de yabancı turist çekiyor” dedi.