Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyen laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yıllardır Muş lalesini fotoğraflamak için fırsat kolladığını ifade eden Bilgiç, “Bugün fotoğraf sever arkadaşlarla birlikte Muş’a geldik. Muş’un lalelerini fotoğraflamak ve doğaya kattığı güzellikleri paylaşmak adına geldik. Her taraf kıpkırmızı güzel Muş’un laleleri ile dolmuş vaziyette. Buraya herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekir. Çünkü doğasıyla renkleriyle renk cümbüşü oluşturmuş bir şekilde herkesin buraya gelmesini kesinlikle tavsiye ederim” dedi.