Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Belki de ağaç tünellerinin en ünlüsü olan Aşk Tüneli mevsimine göre ya yemyeşil oluyor ya da sarı tonlarına bürünüyor. Her iki türlü de ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen sunan tünelin içinden geçen bir de tren yolu var. Efsaneye göre gerçek aşıkların bu tünelde tuttuğu her dileğin gerçekleştiğini de belirtmeden geçmeyelim.