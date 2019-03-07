Müzik ve dans bu festivallerde (Dünyanın en iyi müzik festivalleri 2019)

Tarih: 18 - 20 Temmuz

1994 yılında Barcelona’da düzenlenmeye başlayan, bugüne kadar Buenos Aires, Londra ve New York gibi 29 farklı şehirde, 53 defadan fazla düzenlenen elektronik müzik festivali Sonar, line up’ının yanında Off Sonar partileri ve seminerler ile de adından söz ettiriyor.

Türkiye'de ise 3. kez gerçekleşen Sonar Festival 8-9 Mart tarihlerinde bir kez daha Zorlu PSM’de olacak.