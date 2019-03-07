Müzik ve dans bu festivallerde (Dünyanın en iyi müzik festivalleri 2019)
Bu yaz hangi festivalde dans edeceksiniz? Her yıl yüz binlerce müzik tutkununda unutulmaz hatıralar bırakan, Avrupa’dan ve dünyadan en iyi müzik festivallerini Brandlifemag.com yazarı Billur Somer derledi...
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1Bahar kapıda, yaz hemen arkasında. Kış rehavetinden kurtulup silkinmek, eğlenmek, güzel müzik dinlemek için vakit geldi. Önümüzdeki aylarda hangi festivallere gideceğimize karar vermenin ve uçak biletlerini ayırtmanın tam zamanı!
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Coachella, Kaliforniya - ABD
Tarih: 12 - 14 Nisan / 19 - 21 Nisan
Müzik festivalleri arasında, katılan ünlü isimler sebebiyle sosyal medya üzerinden en çok takip edilen Coachella, Colorado Çölü’ndeki Coachella Vadisi’nde 1999’dan beri düzenleniyor. Festival genellikle Nisan ayında 2 hafta sonu boyunca, rock, indie, hip hop ve elektronik tarzda müziklerle 8 ayrı sahnede gerçekleşiyor. Biletler satışa çıktığı an tükeniyor ama çeşitli websitelerinde son dakikaya kadar 2. el bilet bulmak mümkün.
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Primavera, Barselona - İspanya
Tarih: 30 Mayıs - 1 Haziran
Avrupa'da festival sezonu Barcelona’daki Primavera (İspanyolca, ilkbahar) ile açılıyor diyebiliriz. 15 senedir düzenlenen Primavera Festival dünyadan müzikseverleri kendine hayran bırakıyor.
Fotoğraf: Getty Images
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Sonar, Barselona - İspanya
Tarih: 18 - 20 Temmuz
1994 yılında Barcelona’da düzenlenmeye başlayan, bugüne kadar Buenos Aires, Londra ve New York gibi 29 farklı şehirde, 53 defadan fazla düzenlenen elektronik müzik festivali Sonar, line up’ının yanında Off Sonar partileri ve seminerler ile de adından söz ettiriyor.
Türkiye'de ise 3. kez gerçekleşen Sonar Festival 8-9 Mart tarihlerinde bir kez daha Zorlu PSM’de olacak.
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Rock in Rio, Rio - Brezilya
Tarih: 27 - 29 Eylül / 3 - 6 Ekim
İlki Rio de Janeiro’da düzenlenmiş ama bir süre sonra Lizbon, Las Vegas ve Madrid şehirlerini de gezmiş dünyaca ünlü bir festival. Dünya çapında yapılan rock ve metal festivallerinin en iyilerinden olan Rock in Rio, bu sene Rio'da gerçekleşecek.
Fotoğraf: Getty Images
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Fusion, Laerz - Almanya
Tarih: 26 - 30 Haziran
1997 yılından beri Berlin yakınlarındaki Laerz kasabasında Müritz Airpark isimli eski bir askeri havalimanında gerçekleşen Fusion Festival, elektronik ve dans müziği ağırlıklı. Fusion Festivali’nde müziğin yanı sıra performans sanatları, heykeller, arabalar gibi birçok sanatsal obje sergileniyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlginç bir şekilde festivalde yer alacak müzisyenlerin listesi önceden açıklanmıyor. Biletler ise kurayla elde ediliyor.
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Roskilde, Kopenhag - Danimarka
Tarih: 29 Haziran - 6 Temmuz
2 lise öğrencisi tarafından yaratılan Roskilde Festivali, Kopenhag’ın en büyük adalarından olan Zealand’de yapılıyor. 1971’den beri her sene gerçekleşen festival Kuzey Avrupa’nın en büyük müzik festivali olarak geçiyor ve bir hafta boyunca 3000’den fazla sanatçının performansına yer veriliyor.
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Open'er, Gdynia - Polonya
Tarih: 3 - 6 Temmuz
Polonya’nın en büyük müzik festivali, Heineken sponsorluğundaki Open’er müziğin yanı sıra moda konusunda da iddialı. Defilelerin yapıldığı alanda tasarımcıların koleksiyonlarını görebilir, butiklerde bu tasarımlara uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.
Fotoğraf: AFP
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Exit, Novi Sad - Sırbistan
Tarih: 4 - 7 Temmuz
2000 yılından beri her sene dünya çapında ün yapmış birçok sanatçıyı ağırlayan Exit Festivali, Sırbistan’ın kuzeyinde bulunan Novi Sad şehrinde yapılıyor. Çok fazla müzik türünü ve çok sayıda sanatçıyı barındırdığı için Exit, her kesime hitap ediyor.
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Tomorrowland, Boom - Belçika
Tarih: 19 - 21 Temmuz / 26 - 28 Temmuz
Tomorrowland dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden. Belçika’nın Boom şehrinde Temmuz ayında gerçekleşen festivale her yıl 400 binden fazla kişi katılıyor. Elektronik müzik sahnesinin en önemli sanatçılarının yer aldığı festival, ütopik ortamı, her sene yenilenen konsept ve teması, ışık, ses ve lazer şovlarıyla mutlaka yaşanması gereken bir deneyim.
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Fuji Rock, Niigata - Japonya
Tarih: 26 - 28 Temmuz
Japonya’nın Niigata şehrinde Naebe Kayak Merkezi’nde muhteşem doğal güzellikler eşliğinde gerçekleşen Fuji Rock Festivali, her sene 100 binden fazla katılımcıyı ve 200’den fazla Japon ve uluslararası müzisyeni ağırlıyor.
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Lollapalooza, Chicago - ABD
Tarih: 1 - 4 Ağustos
1991 yılında Jane’s Addiction’ın solisti Perry Farrell tarafından bir veda turu olarak düzenlenen festival, 2005 yılından beri Chicago’daki Grant Park’ta düzenleniyor. Her yıl yaklaşık 160 bin kişinin katıldığı Lollapalooza, yıllar içinde Pearl Jam ve Ice-T gibi sanatçıların ünlenmesine de yardımcı oldu. Festivalde bulunan yemek alanı Chow Town ve Green Street isimli ekolojik alan, festivalin ilgi çeken diğer özellikleri.
Fotoğraf: Getty Images
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Sziget - Macaristan
Tarih: 7 - 13 Ağustos
Sziget Macarca “ada” demek. Budapeşte’nin Obudai Adasını her sene Ağustos ayında özgürlükler adasına çeviren Sziget için Avrupa’nın en renkli festivali demek yanlış olmaz. Sziget, müzik otoritelerince Avrupa’nın en iyi 5 festivali arasında gösteriliyor. Ülkemize yakınlığı, her akşam üstü yapılan partileri ve rahat ortamı ile mutlaka görülmesi gereken festivallerden.
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Burning Man, Nevada - ABD
Tarih: 25 Ağustos - 2 Eylül
Burning Man, 1986 yılından beri, her yıl Nevada Eyaleti’ndeki Black Rock Çölü’nde gerçekleştirilen ve ahşaptan dev heykellerin yakılmasıyla final yapan bir müzik ve sanat festivali. Ülkemizde belirli bir kesim tarafından Şeyma Subaşı ile tanınan Burning Man'de çöl ortasında etrafınızdaki devasa sanatsal çalışmalar ve ışık şovları eşliğinde sabaha kadar dans etmek garanti.
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Into The Valley, Rumu - Estonya
Tarih: Haziran ya da Temmuz
İlk iki sene İsveç’te yeşilliklerin içinde inanılmaz bir vadide gerçekleşen Into The Valley Festivali geçen seneden beri Estonya’nın Rumu bölgesinde eski bir taş ocağı / hapishanede düzenleniyor. Elektronik müzik severleri heyecanlandıran festivalin bu seneki tarihi ve lineup’ı henüz açıklanmadı.
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Glastonbury - İngiltere
Tarih: 26 - 30 Haziran
Glastonbury, 1970’lerin hippi yıllarından beri yapılan ve adı çamurla anılan dünyanın en büyük canlı müzik festivali. Festivalde 1 hafta boyunca 100’den fazla sahnede 1000’den fazla sanatçı sahne alıyor.