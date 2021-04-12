NASA Dünya Gözlem Turnuvası Editörü Carlowicz: 'Van Gölü kazanacak' demiştim

Astronotların görev icabı olmasının yanı sıra isteğe bağlı da fotoğraf çektiğini dile getiren Carlowicz, Uzay Merkezindeki ekibin, her hafta sonu Dünya Gözlemevine kendilerine gönderilen fotoğrafları ve bilgilerini aktardığını ifade etti.

Carlowicz, bu yıl yapılan işi daha eğlenceli kılmak ve aynı zamanda astronotların uzaydayken Dünya'yı nasıl gördüklerini halka aktarmak için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Arşivlerinden 3 farklı şekilde fotoğraf seçtiklerini anlatan Carlowicz, "Fotoğrafların bir kısmını NASA Johnson'daki Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi seçti. Onlar 8 fotoğraf seçmişti. Bir kısmını ise astronotlar seçti. Aynı zamanda arşivimizi halka açtık. Bloğumuzdan ve sosyal medya hesabımızdan 1 Şubat'ta, halktan turnuvaya katılmasını istedikleri fotoğraflar hakkında bir şeyler yazmalarını istedik" şeklinde konuştu.