National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede)

National Geographic’ten Onur Uygun, “Tarih, doğa ve kültür, hepsi burada. Bu güzel manzarayı hem bir öğrenme platformuna hem de bir oyun alanına dönüştürmek istedik. Çocukların bir Yörük mutfağına adım attıklarında ya da antik Likya harabelerinde hazine avına çıktıklarında heyecanlanmalarına bayılıyorum. Gözlerindeki merak duygusunu görebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

İşte National Geographic'in tavsiye listesinde yer alan yerlerin tamamı...