National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede)

Sıkı önlemlerle ve kanrantinalarla geçen iki yılın ardından tekrar seyahat etmeye hazır mısınız? Dünya genelinde aşılama arttıkça, sınırlar tekrar açılıyor. National Geographic editörleri, gelecek yıl ziyaret etmek için Dünya’nın 25 en heyecan verici yerini seçti. Doğa, macera, sürdürülebilirlik, kültür ve tarih ve aile olmak üzere beş kategoriye ayrılan yerlerin her biri unutulmaz yolculuklara davet ediyor. Bu yılki listede, Türkiye’den de bir yer var.

İşte 2022’de ziyaret edilebilecek en iyi 25 yer…

Haberler - ntv.com.tr - National Geographic 22.11.2021 - 13:44 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 15:10

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 1

Yaklaşık iki yıldır devam eden corona virüs (Covid-19) pandemisi; ne zaman, nerede ve nasıl seyahat ettiğimizi değiştirmiş olsa da, asla yeni şeyler keşfetme tutkumuzu engelleyemedi. 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 2

National Geographic, dünya nüfusunda aşılanmanın artmasıyla hayatın normalleşmesine atıfta bulunurak, 2022'de ziyaret edilevbilecek en iyi 25 rotayı açıkladı. Söz konusu yerlerin büyük çoğunluğu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, tavsiye edilen yerler; doğa, macera, sürdürülebilirlik, kültür ve tarih ve aile olmak üzere beş kategoriye ayrıldı. 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 3

LİKYA VE YÖRÜK KÜLTÜRÜ ÖN PLANA ÇIKTI

Türkiye'de Antalya ile Muğla arasında yer alan antik Lİkya Yolu ve Uygarlıkları, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin tarihi ile "aile kategorisinde öne çıktı. Natinonal Geographic, gezginlere ayrıca Yörüklerle birlikte vakit geçirmesini tavsiye etti.

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 4

AİLE KATEGORİSİ: LİKYA, TÜRKİYE

Aslen Balkanlar'dan İran'a kadar uzanan farklı Türk gruplarından  oluşan göçebe Yörükler, bir zamanlar Türk nehirlerinin yaylalarında dolaşıyordu. Yörüklerin çoğu şu anda yerleşik yaşamalarına rağmen hala  bin yıllık geleneklerini korumaya çalışıyorlar.

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 5

Güneybatı Anadolu'da tarihi Likya bölgesinde yer alan Teke Yarımadası ise  Yörük kültürünün güçlü kaldığı noktalardan birini oluşturuyor. Yörükler, zeytin ağaçlarıyla dolu dağlık bu bölgede, kilimleri, sürüleri, çoban köpekleri ve yaylacılık gelenekleriyle yarı göçebe bir yaşam sürüyor.

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 6

Bununla birlikte, son yıllarda tur şirketleri Likya'nın harikalarını, Yörük yaşamıyla birleştirmeye başladı. National Geographic, ailelere  Patara, Xanthos veya Letoon gibi antik yerleri ziyaret etmesini önerirken, Akdeniz’in berrak sularında yüzmelerini önerdi.  

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 7

Ayrıca, gezginlerin çocuklarıyla birlikte, narla şerbet yaparak, keçi sağarak ve zeytin hasadına katılarak Yörük kültürünü yakından tanıyabileceği aktarıldı. 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 8

National Geographic’ten Onur Uygun, “Tarih, doğa ve kültür, hepsi burada. Bu güzel manzarayı hem bir öğrenme platformuna hem de bir oyun alanına dönüştürmek istedik. Çocukların bir Yörük mutfağına adım attıklarında ya da antik Likya harabelerinde hazine avına çıktıklarında heyecanlanmalarına bayılıyorum. Gözlerindeki merak duygusunu görebilirsiniz” açıklamasını yaptı. 

İşte National Geographic'in tavsiye listesinde yer alan yerlerin tamamı...

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 9

GRANA, İSPANYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 10
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 11

MARYLAND' EYALETİNİN DOĞU KIYILARI, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 12
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 13

DANUBE NEHRİ, AVRUPA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 14
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 15

BONAİRE

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 16
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 17
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 18

DOĞA KATEGORİSİ: BAYKAL GÖLÜ

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 19
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 20

NAMİBYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 21
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 22

VICTORİA, AVUSTRALYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 23
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 24

BELİZE

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 25
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 26

KUZEY MİNNESOTA, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 27
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 28

MACERA KATEGORİSİ: ARAPAHOE BASİN, COLARADO, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 29
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 30

PALAU

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 31
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 32

SEİNE NEHRİ, FRANSA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 33
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 34

NEW BRUNSWİCK, KANADA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 35
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 36

KOSTA RİKA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 37


National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 38

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATEGORİSİ: YASUNİ ULUSAL PARKI, EKVADOR

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 39
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 40

CHİMANİMANİ, MOZAMBİK 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 41
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 42

RUHR VADİSİ, ALMANYA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 43
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 44

COLUMBIA GORGE NEHRİ, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 45
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 46

LODZ, POLONYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 47
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 48

JİNGMAİ DAĞI, ÇİN 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 49
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 50

HOKKAİDO, JAPONYA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 51
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 52

PROCİDA ADASI, İTALYA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 53
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 54

ATLANTA, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 55
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 56

TİN PALLEY CADDESİ, LONDRA, İNGİLTERE

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler (Türkiye'den bir yer listede) - 57

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