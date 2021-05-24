Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize

Irak'ın Necef kentinde yağan yağmurlar, uzun süren kuraklık sonrası çöl mucizesi Necef Denizi'ni yükseltti. Bölgenin balıkçıları tekrar edecek bir kuraklıktan endişe ediyor. Öte yandan ihmal edilen bu mucize denizin, ülkedeki güvenliğin sağlanması halinde, ülke için önemli dini turizm merkezlerinden birisi olabileceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı 24.05.2021 - 14:23

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 1
Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 2

Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi. 

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 3
Burası, Necef ve çevre bölgelerden gelenlerin ziyaret edip vakit geçirdiği yerlerden birisi haline geldi.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 4
Çölün ortasındaki Necef Denizi'nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 5

Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 6

Yaklaşık 1,5 milyona yakın nüfusa sahip Necef kentinin kıyısındaki denize giden yollarda hurma ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanları dikkat çekiyor. 

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 7
Necef Denizi'nin bazı yerleri ise bataklıkları andırıyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 8

Necef Denizi hava sıcaklığı dolayısıyla gün batımına birkaç saat kala insanlarla doluyor. 

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 9
Çocuklar, ellerindeki oyuncaklarla suyun kıyısında eğlenirken, büyükler de deniz üzerinde dolaşan martıların fotoğraflarını cep telefonunun objektifiyle yakalamaya çalışıyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 10

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, Necef Denizi'ni ihmalle baş başa bırakmış durumda.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 11
Deniz çevresinde hiçbir turistik tesis bulunmuyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 12
Çevreden gelen motorlu taşıt sesleri deniz kenarında bulunan insanların uğultusuyla birleşiyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 13
Deniz kenarında yol boyunca yerlere atılan çöpler ise buranın kirliliği ve bakımsızlığını gözler önüne seriyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 14

Çöl iklimine dayanıklı 30'un üzerinde bitkinin burada varlık gösterdiği ifade ediliyor.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 15

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kerpiç fabrikası gibi bazı binaların denizin altında gömülü kaldığı kaydediliyor.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 16

Necef Denizi'nden kuraklık döneminde bol miktarda tuz da çıkarılıyor.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 17
Necef'teki evlerde bulunan musluklardan akan suyun tuzlu olduğu biliniyor.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 18

Ülkedeki güvenlik durumunun istikrara kavuşması ve su seviyesinin eksilmemesi halinde bu denizin ülke için önemli turizm merkezlerinden birisi olabileceği tahmin ediliyor.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 19

"DENİZİN YENİDEN KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA KALMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Necefli balıkçı Ali Muheysin, "Yıllardır burada balık avlıyorum. Tek gelir kaynağımız balıkçılık. Buraya her gün gelip aynı işi yaparız" dedi.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 20

Muheysin şöyle konuştu:

"Balık çeşidinin artması için denizdeki su seviyesinin daha da yükselmesini temenni ediyoruz. Denizin yeniden kuraklıkla karşı karşıya kalmasından endişeliyiz"

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 21

Zuheyr Hasnavi de "Necef'in Kufe bölgesindenim. Akşamları Necef Denizi'ne gelip balık avlamakla vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 22

"ÇEVRE MUCİZESİ"

Hasnavi, "Necef Denizi çölün ortasında bulunan bir çevre mucizesidir. Burası aynı zamanda turizm bölgesidir. Burada çok sayıda balık çeşidi mevcut ve bir o kadar da balıkçı var. Deniz boyu yol ise yapılı değil ve turizm kapasiteli bu denize karşı ihmal söz konusu. Burası en temel kamu hizmetinden yoksun. Dini turizm merkezi olan Necef kentine yönelik de büyük ihmal var" ifadelerini kullandı.
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 23
İşte mucize denize ev sahipliği yapan Necef kentinden kareler...
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 24
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 25
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 26
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 27
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 28
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 29
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 30
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 31
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 32
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 33
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 34
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 35
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 36
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 37
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 38
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 39
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 40
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 41
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 42
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 43
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 44
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 45
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 46
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 47
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 48
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 49
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 50
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 51
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 52
Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize - 53

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