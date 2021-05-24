Necef Denizi: Kuraklığın ardından gelen mucize

Anadolu Ajansı 24.05.2021 - 14:23
Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi.
Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor.
Yaklaşık 1,5 milyona yakın nüfusa sahip Necef kentinin kıyısındaki denize giden yollarda hurma ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanları dikkat çekiyor.
Necef Denizi hava sıcaklığı dolayısıyla gün batımına birkaç saat kala insanlarla doluyor.
Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, Necef Denizi'ni ihmalle baş başa bırakmış durumda.
Çöl iklimine dayanıklı 30'un üzerinde bitkinin burada varlık gösterdiği ifade ediliyor.
Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kerpiç fabrikası gibi bazı binaların denizin altında gömülü kaldığı kaydediliyor.
Necef Denizi'nden kuraklık döneminde bol miktarda tuz da çıkarılıyor.
Ülkedeki güvenlik durumunun istikrara kavuşması ve su seviyesinin eksilmemesi halinde bu denizin ülke için önemli turizm merkezlerinden birisi olabileceği tahmin ediliyor.
Muheysin şöyle konuştu:
"Balık çeşidinin artması için denizdeki su seviyesinin daha da yükselmesini temenni ediyoruz. Denizin yeniden kuraklıkla karşı karşıya kalmasından endişeliyiz"
Zuheyr Hasnavi de "Necef'in Kufe bölgesindenim. Akşamları Necef Denizi'ne gelip balık avlamakla vakit geçiriyorum" diye konuştu.