Nemrut Dağı Samanyolu ile buluştu

İHA 28.07.2021 - 16:21
Adıyaman’da 2 bin 150 metre yüksekliğinde yer alan Nemrut Dağı’nı fotoğraf sanatçısı İsa Turan özel teknikler kullanarak görüntüledi.
Turan UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı’nı uzun pozlama tekniğiyle Samanyolu ile birlikte görüntüledi.
Hava kararmasından itibaren 2 kamerayla 12 saat boyunca yapılan çekimler, ortaya ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Tarihi M.Ö 62 yılına uzanan dağın üzerinde drone ile ışık boyama tekniğiyle oluşturulan daire bilim kurgu filmlerini aratmayacak sahneler ortaya çıktı.
Nemrut Dağı eski çağlarda "Kommagene" olarak bilinen, bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapıyor.
Doğu ve batı teraslarında Antiochos heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunuyor.
Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyor Aslan heykelinin üzerinde yer alan yıldızların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil ettiği sanılıyor.