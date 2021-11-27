Nemrut Dağı sezonun son turistlerini ağırlıyor

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, havaların iyi olduğu sürece turistleri Nemrut Dağı’na beklediklerini ancak kar yağışı ile birlikte sezonun kapandığını belirterek, “Turizm sezonu başladığı günden bu güne kadar 165 bin 374 yerli ve yabancı turist Nemrut Dağı’nı ziyaret etti. Havalar iyi olduğu sürece turistler gelsin, dünyanın en büyük açık hava müzesini görsünler” dedi.