Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada: Doğusunda kış, batısında bahar yaşanıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü’nde mayıs ayına rağmen iki mevsim bir arada yaşanıyor. Kalderanın doğusunda hala kış mevsimi yaşanırken, batısında ise bahar havası görsel bir şölen sunuyor. Yaz ve kış görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nemrut Krater Gölü’nde aynı anda iki mevsimin bir arada yaşanması ise ziyaretçilere mükemmel bir görüntü sunuyor.