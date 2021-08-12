Nemrut Krater Gölü'nde yıldız şöleni

Nemrut'un tanıtımına katkı sunmak için haftanın bir iki günü kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Krater Gölü'ne çıkarak uygun ortam beklediğini anlatan Önen, "Özellikle yıldızlar ve vahşi yaşam yönünden çok ideal bir yer. Yaklaşık 6-7 yıldır buralara düzenli olarak gelip, yıldızları ve vahşi yaşamı gözlemlemekteyim. Bugün de samanyolu ve derin uzayı fotoğraflamak için geldim. Çok uzun süreden beri biliyorsunuz yağmur vardı. Hava kapanıyor, toz bulutları oluşuyor. Ay ışığı için de geldiğim zamanlar oldu. Her zaman istediğiniz kareyi çekemiyorsunuz. Ancak sabırla beklediğinizde emeğinize, çabanıza değecek kareler çekebiliyorsunuz" dedi.