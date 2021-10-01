Neolitik dönemin önemli merkezi 'Karahantepe' yıldızların altında
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalında bulunan, neolitik dönemin önemli merkezlerinden Karahantepe, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. Ören yerindeki heykeller, dikilitaşlar yıldızlar altında güzel görüntü oluşturdu.
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