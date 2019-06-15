Netflix'teki en iyi seyahat ve yemek temalı içerikler

1 Dark Tourist (Kara Turist) - 2018 Gazeteci David Farrier, nükleer bir göl ve lanetli bir orman gibi dünya üzerindeki sıra dışı ve genellikle dehşet verici turistik yerleri ziyaret ediyor.

2 Expedition Happiness - 2017 Bir film yapımcısı ve müzisyen kız arkadaşı, köpekleriyle beraber destansı bir yolculuğa çıkıyor ve yenilenmiş bir okul otobüsüyle Kuzey Amerika'yı boydan boya geziyor.

3 Jack Whitehall: Travels With My Father (Jack Whitehall: Babamla Yolculuk) - 2017 İngiliz komedyen Jack Whitehall ve tutucu babası Michael, aralarındaki bağı güçlendirmek için yabancı topraklarda sıra dışı ve eğlenceli seyahatlere çıkarlar.

4 Ainori Love Wagon: Asian Journey - 2017 Yedi erkek ve kadın, pembe bir minibüsle gerçek aşkı arıyor. Yabancılarla çıktıkları Asya yolculuğundaki amaçları, Japonya'ya çift olarak dönmek.

5 Given (Dalgalardaki Miras) - 2016 15 ülkeye uzanan bir sörf macerası, Kauaili bir genç için ufkunu genişleten ve hayata dair daha derin bir anlayış kazanmasını sağlayan bir fırsata dönüşür.

6 The Kindness Diaries - 2017 Leon Logothetis, klasik motosikletine ve yabancıların iyiliğine güvenerek dünyayı geziyor. Yapılan yardımlara ise beklenmedik, ilham verici şekillerde teşekkür ediyor.

7 Paul Hollywood's Big Continental Road Trip (2017) Kemerlerinizi bağlayın! Otomobil meraklısı ünlü şef Paul Hollywood, Fransa, İtalya ve Almanya'nın arabaları ile kültürünü incelerken sizi hızlı bir yolculuk bekliyor.

8 Somebody Feed Phil - 2018 "Everybody Loves Raymond"ın yaratıcısı Phil Rosenthal, dünyayı dolaşıp Bangkok, Lizbon, Meksika ve diğer şehirlerin yerel mutfaklarını ve kültürlerini öğreniyor.

9 Like Father - 2018 Düğün günü terk edilmesinin ardından işkolik bir reklam şirketi yöneticisi, balayını geçireceği Karayipler gemi turuna uzun süredir görüşmediği babasıyla katılır.

10 The Road Trick - 2017 İllüzyonist Adam Trent, Avrupa'yı dolaşırken sihri kültürler arası bir köprü olarak kullanıyor, yerel halkla bağlantı kuruyor ve benzersiz deneyimler peşinde koşuyor.

11 The Last Shaman (Son Şaman) - 2016 Genç bir adamın içinde bulunduğu bunalımdan kurtulmak için çıktığı spritüel bir yolculuğu alan film aynı zamanda Latin Amerika ve Amazonların renkli kültürel yapısı ile göz alıcı coğrafyasını tanımak için de iyi bir fırsat.

12 Footprints, the Path of Your Life (Ayak İzleri, Hayatınızın Yolu) - 2016 Bu belgesel film, 500 mil uzunluğundaki Camino de Santiago yolunu yürümeyi kabul eden 10 adamın güçlerini ve inançlarını sınadıkları 40 gün süren yolculuğu anlatıyor.

13 The Fundamentals of Caring (Kayıp Şeylerin Bakım Kılavuzu) - 2016 Bu etkileyici dostluk komedisinde, engelli bir genç ve bakıcısı ilginç şeyler görmek için bir yolculuğa çıkarlar, fakat sonunda umudu ve dostluğu keşfederler.

14 Seven Years In Tibet (Tibet'te Yedi Yıl) - 1997 Avusturyalı bir dağcı olan Heinrich Harrer’ın Himalayalar’a tırmanma hedefi vardır. Dönemin faşist Alman yönetimi de dağcıyı bunun için desteklemekte ve dağcının giderlerini karşılamaktadır. Harrer 1939’da Almanlarla savaş halindeki İngilizler tarafından rehin alınır. Bir şekilde kaçmayı başarır ve Lhassa kentine ulaşır. Burada karşılaştığı Dalai Lama ve ondan öğrendikleri, dağcının tüm hayatını değiştirmek üzeredir. Harrer, budizmin felsefesi ile tanışmıştır.

15 Chasing Coral - 2017 Dünyanın farklı yerlerindeki dalgıçlar, bilim insanları ve fotoğrafçılar, resiflerin yok oluşunu belgelemek üzere epik bir su altı mücadelesi başlatıyor.

16 Asthma - 2014 Hayatın anlamını arayan umutsuz genç, bir araba çalar ve aşık olduğu dövmeci kızı da yanına alarak bir yolculuğa çıkar.

17 The World's Most Extraordinary Homes (Dünyanın En Sıra Dışı Evleri) - 2017 Ödüllü mimar Piers Taylor ve emlak meraklısı aktris Caroline Quentin, sıra dışı güzellikteki alışılmadık evleri gezmek için dünyayı dolaşıyor.

18 Lion (2016) Gerçek ve sıradışı bir hikayeden uyarlanan Lion; 5 yaşındaki Hintli bir çocuğun tren garında abisini beklerken uyuyakalması ve ardından Calcutta'ya kadar seyahat etmesini konu alıyor. Bu inanılmaz öykü; kendi vatanından, ailesinden yüzlerce kilometre uzakta yaşama tutunması ve Avustralyalı bir çiftin onu evlat edinmesinin ardından yetişkin bir yaşa geldiğinde ailesini arama serüvenini konu alıyor.

19 Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı) - 2011 Bir yazar her gece zamanda yolculuk yaparak 1920'lerin Paris'ine gider. Burada sanat idollerinin arasına karışarak aşkı ve ilhamı bulur.

20 Larry Charles: Dangerous World of Comedy (Larry Charles Sunar: Komedinin Tehlikeli Dünyası) - 2019 Efsanevi komedi yazarı ve yönetmen Larry Charles, mizahı en alışılmadık, en beklenmedik ve en tehlikeli yerlerde bulmak üzere dünyayı geziyor.

21 Eat Pray Love (Ye Dua Et Sev) - 2010 Liz Gilbert, dünyayı gezmeyi arzu eden bir kadındır. Boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Gilbert, işinden 1 yıllığına izin alarak, karakterine hiç uymayan bir şekilde, hayatını değiştirmek için her şeyini riske atacaktır. Harikulade ve egzotik seyahatleri sırasında, İtalya'da yemek yeme zevkini, Hindistan'da duanın gücünü, Bali'de ise aşkın dengesini yaşar.

22 Salt Fat Acid Heat (Tuz, Yağ, Asit, Isı) - 2018 Şef ve yemek yazarı Samin Nosrat, mükemmel yemeğin dört temel unsurunu keşfetmek için dünyayı geziyor ve yolculuğu boyunca ziyafetler hazırlayıp faydalı ipuçları veriyor.

23 Tales by Light (Işığın Masalları) - 2015 Fotoğrafçılar ve yapımcılar; insanların, mekanların, hayvanların ve kültürlerin etkileyici görüntülerini daha önce hiç görülmemiş açılardan yakalamak için dünyayı dolaşıyor.

24 Our Planet (Gezegenimiz) - 2019 Sir David Attenborough'un anlatıcısı olduğu, ödüllü dizi Planet Earth'ün yaratıcılarının imzasını taşıyan bu 8 bölümlük çarpıcı belgeselde, gezegenimizin doğal güzelliğine şahit olurken iklim değişikliğinin tüm canlıları nasıl etkilediğine şahit olacaksınız.

25 Chef's Table - 2015 Yaratıcı yemekler ve baştan çıkarıcı tatlılarla gurme yemek kavramını baştan tanımlayan, dünyanın farklı yerlerindeki yıldız şeflerle tanışın.

26 Conan Without Borders - 2018 Talk show programı sunucusu olan Conan O'Brien, mizah anlayışını uzak yerlere taşımasını sağlayan bu gezi ve macera temalı programı için yollara düşüyor.