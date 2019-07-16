New York'ta büyüleyici gün batımı: Manhattanhenge
ntv.com.tr, AFP
ABD'nin New York eyaletinde yılda sadece 4 kez meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı güzel görüntüler oluşturdu.
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1Amerika'da yılda sadece 4 kez meydana gelen New Yorklulara adeta doğanın hediyesi gibi görülen efsane manzaraya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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2"Manhattanhenge" adı verilen bu efsane olayı yaşayan New Yorklular hemen telefonlarına, fotoğraf makinalarına ve kameralarına sarılarak bu büyüleyici anı ölümsüzleştirdi.
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3İşte 42. caddede yaşanan o büyüleyici andan kareler...
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