New York'un yeni fütüristik parkı: Little Island

ntv.com.tr 04.06.2021 - 10:24
Bir şehrin, özellikle de New York gibi büyük ve kalabalık bir metropolün en büyük ihtiyaçlarından biri de oranın sakinlerinin nefes alabileceği parklar. Elbette New York, Central Park gibi, dünyanın en ünlü şehir parklarından birine ev sahipliği yapıyor; ancak yeni açılan Little Island adlı bu ilginç park da şehrin ortasından geçen Hudson Nehri’nin üzerindeki eşsiz konumuyla, New Yorklulara ekstra bir alan yaratıyor.
Şehrin en trendy bölgelerinden Meatpacking District’teki, eski adıyla Pier 55, şimdiki adıyla Little Island, farklı yüksekliklere sahip 132 adet, lale şekilli beton kolonun üzerine inşa edilmiş.
Bu ‘yüzer’ park konuklarına bir yandan şehrin eşsiz manzaralarını su üzerinden izleme şansını sunarken diğer yandan da bir amfitiyatro, iki canlı performans sahnesi, yemek alanı da dahil olmak üzere farklı deneyim olanakları tanıyor.
687 koltuklu amfitiyatroda etkinlikler Haziran’da başladı; Eylül’e dek, gerek eğlendirici gerekse eğitici 500 etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.
Parkı tasarlayan Heatherwick Studio ve peyzaj düzenlemesini yapan MNLA buranın olabildiğince yeşil olmasını amaçlamış. Parkta 350 tür ağaç, çiçek ve çalı yer alıyor. Tüm bitkiler parkta dolaşan ziyaretçilere sürprizlerle dolu ve ilham verici bir deneyim sunmak üzere seçilmiş.
Park, bu özel seçkinin içerdiği çiçeklenen ağaç ve çalılar, sonbaharda kızaran yapraklar ve her zaman yeşil kalan bitkilerle, mevsimlerle beraber farklı renklere bürünecek. Dikilen 114 ağaç türünden bazılarının boyu, büyüdüklerinde neredeyse 20 metreyi bulacak.
Bir futbol sahasından biraz daha geniş olan Little Island, adı gibi küçük bir park, ancak tasarımının ve konumunun eşsizliği sayesinde konuklarına yaşatacağı deneyimler büyük olacak.