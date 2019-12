Noel Baba sizi çağırıyor: Rovaniemi

Köyde ayrıca her yıl dünyanın her yerindeki çocuklarda mektuplar alan Noel Baba’nın postanesi de yer alıyor. Burası gerçekten çalışan bir postane ve buradan gönderdiğiniz her mektup dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız özel Kutup Dairesi damgasıyla eşsizleşiyor.