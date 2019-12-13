Noel Baba sizi çağırıyor: Rovaniemi

Öyle bir yer hayal edin ki Noel ve yılbaşının büyüsü bütün sadece birkaç haftaya değil tüm bir yıla yayılsın… İşte Finlandiya’nın Laponya bölgesinin başkenti Rovaniemi böyle bir yer. Kuzey Kutup dairesinde bulunan bu minik kasaba, masalsı aktiviteleri ve doğa harikalarıyla her yaştan gezgini mutlu edebilir.
Rovaniemi’nin ünü, Noel Baba’nın ‘resmen’ ikamet ettiği yer olmasıyla dünyaya yayıldı ve bu sayede çok fazla turisti cezbeden bir yer haline geldi. Buranın, hatta tüm Laponya’nın en popüler yeri de bu nedenle Noel Baba Köyü. Burada çeşit çeşit mağazaları, restoran ve kafeleri ziyaret edebilir ve Husky ya da Ren Geyiğiyle kızak gezintileri gibi onlarca aktiviteye katılabilirsiniz. Aynı zamanda bir igloo otele de sahip olan bu tema parkında buzdan ve kardan yapılmış çeşitli yapılarla kendinizi bir kış masalında hissedeceksiniz.
Köyde ayrıca her yıl dünyanın her yerindeki çocuklarda mektuplar alan Noel Baba’nın postanesi de yer alıyor. Burası gerçekten çalışan bir postane ve buradan gönderdiğiniz her mektup dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız özel Kutup Dairesi damgasıyla eşsizleşiyor.
Ren Geyiklerini görebileceğiniz tek yer Noel Baba Köyü değil, Laponya’nın simgesel hayvanlarından olan bu geyiklerle, ister onların çektiği bir kızakla doğa gezisine çıkabilir, isterseniz yılın her günü Ren Geyiği çiftliklerini ziyaret edip onlarla vakit geçirebilirsiniz.
Arktikum da Rovaniemi’nin en ünlü müzesi. Bu bilim müzesi size tarih öncesinden 1970’lere dek, Kutup Dairesi’nin tarihçesini sunuyor. Laponya’nın hem kültürü hem de tarihçesi hakkında sergileri bulunan müzede Kutup Dairesi’nde yaşam ve bu bölgeyle ilgili yapılmış çeşitli araştırmaların detaylarını bulabilirsiniz.
Gezegenin en kuzey noktalarından birinee çıkmışken kuzey ışıklarından bahsetmemek olmaz. Rovaniemi’de kuzey ışıklarını Eylül’den Nisan’a kadar izlemeniz mümkün.
Kuzey Kutup Dairesi’nin ayrıcalıklı konumu sayesinde, eğer burayı yaz aylarında ziyaret ederseniz, Haziran’ın ilk haftasından Temmuz’un ilk haftasına dek ‘Geceyarısı Güneşi’ni deneyimlemeniz mümkün. Yani Güneş’in neredeyse hiç batmadığı ve günün 24 saati boyunca yeryüzünü aydınlattığı bir zaman dilimi olan özel dönemde ise bu ışıltıyı kutlamak adına festivaller, partiler vedaha birçok aktivite neredeyse hiç ara vermeden konukları eğlendiriyor.
Türk Hava Yolları’nın yeni destinasyonlarından biri olmasıyla ulaşımı da çok kolaylaşan bu eşsiz bölge size dünyanın bambaşka bir bölgesinde bulunmanın ve muhteşem doğa olaylarına tanık olmanın keyfini yaşatacak.