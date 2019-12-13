Noel Baba sizi çağırıyor: Rovaniemi

Rovaniemi’nin ünü, Noel Baba’nın ‘resmen’ ikamet ettiği yer olmasıyla dünyaya yayıldı ve bu sayede çok fazla turisti cezbeden bir yer haline geldi. Buranın, hatta tüm Laponya’nın en popüler yeri de bu nedenle Noel Baba Köyü. Burada çeşit çeşit mağazaları, restoran ve kafeleri ziyaret edebilir ve Husky ya da Ren Geyiğiyle kızak gezintileri gibi onlarca aktiviteye katılabilirsiniz. Aynı zamanda bir igloo otele de sahip olan bu tema parkında buzdan ve kardan yapılmış çeşitli yapılarla kendinizi bir kış masalında hissedeceksiniz.