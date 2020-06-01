Normalleşme süreciyle UNESCO yolundaki Van'ın ünlü kahvaltı salonları da açıldı

"VAN KAHVALTISINDA BULUŞTUK"

Ankara’dan Van'a iş için geldiğini söyleyen Metin Çankaya, uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çankaya, "Bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemi oldu. Türk insanı kendisinden beklenen bir şekilde tüm kural ve kaidelere uyarak, sabır ve metanetle geçtiğimiz 3 ayı geçirdi. Herkes kendisini ve ailesini korumak için açıklanan tedbirleri mümkün olduğunca riayet ediyor. Van'da olmak bizim için çok güzel bir duygu. Van’a özel işim nedeniyle geldim. Arkadaşlarımızla Van'ın meşhur kahvaltısında buluştuk. Gerçekten Van Türkiye'nin herhalde nazar boncuğu bir ili. Mavisiyle, beyazıyla, yeşiliyle her şeyin buluştuğu ve güzel yürekli insanların olduğu bir yer. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.