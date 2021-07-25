Nostaljik motorlarla keyifli bir Cunda-Ayvalık yolculuğu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ı Cunda Adası’na karayoluyla bağlayan Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü inşa edilmeden önce de Ayvalık, Cunda Adası’nda gezi motorları seferlerinin var olduğunu belirterek, “Köprü yapılmadan önce Cunda Adası’na ulaşım bu teknelerle sağlanıyordu. Biz geçen yıl bu teknelerimizin bazı yasal sıkıntıları vardı, onları çözdük. Bu teknelerimiz Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında ulaşım konusunda tatilcilerimiz için bir tercih nedeni olabilir" diye konuştu.

Bu teknelerin Ayvalık'ın nostaljik turizm zenginliklerinden birisi olduğunu belirten Ergin sözlerine şöyle devam etti:

"Şahsen ben de tekneleri tercih etmelerinden yanayım. Çünkü adaya araçlarıyla gidip orada trafik sıkıntısı yaşayacaklarına bu tercih hakkını da değerlendirebilirler"