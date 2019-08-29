Nostaljik yolculuğun ismi: Kurtalan Ekspresi

Şimdilerde ise yolcular treni daha çok rahatlık için tercih ediyor. Trenlerin restoranı var, yataklı bölümü var. Kişi rahat bir yolculuk yapmak istiyorsa treni tercih ediyor. Trenin gittiği yerde huzur ve refah olur. Bir yerde ulaşım kolay olunca yatırımcılar oraya yönelir. Bir yerde tren varsa orada kalkınma var demektir. Demiryolları ülkelerin can damarlarıdır"