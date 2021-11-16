Dünyaca ünlü Amerikan televizyon kanalı History Channel, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh’un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanın belgeselini çekiyor. Amerikan televizyon kanalı History Channel, Türkiye Film Komisyonu’nun başlattığı çalışmayla, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Nuh’un Gemisi'ne ait olabilecek kalıntıların belgeselini çekiyor. Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959'da Harita Genel Komutanlığında bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti. Keşif üzerine her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölge, yabancı araştırmacıların ve belgeselcilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bilim adamlarının nerede olduğu konusunda uzlaşamadığı ve asırlardır gizemini koruyan Nuh'un Gemisi ile ilgili Türkiye Film Komisyonu, film sektörünün dikkatini bölgeye çekmek için çalışma başlattı. History Channel tarafından yürütülen çalışmada yönetmenliğini Sait Yardımcı, görüntü yönetmenliğini Abdurrahman İtik, kameramanlığını Bülent Kaya'nın yaptığı belgesel filminde, Amerikalı araştırmacı Andrew Jones, turizmci Zafer Onay ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Nuh'un Gemisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Film Komisyonu Başkanı Sait Yardımcı, Türkiye'nin birçok değere sahip olduğunu, belgeselle ülke turizmine katkıda bulunmak kültürel mirasa sahip çıkmak istediklerini söyledi.\nAğrı'nın Nuh'un Gemisi ile tanınırlığının fazlasıyla arttığını belirten Yardımcı, "Proje bittiğinde Ağrı'nın tanıtımında çok önemli rol alacak" dedi.\nYardımcı, yabancı bilim adamlarının bölgede birçok araştırma yaptığına dikkat çekerek, dünyanın alana ilgi gösterdiğini de dikkat çekti. Alanla ilgili bilim insanlarıyla da röportajlar yapıldığını söyleyen Yardımcı, "Belgesel dünyada 1 milyardan fazla insana hitap edecek. Türkiye Film Komisyonu olarak Türkiye'nin doğal bir film platosu olduğunu ve bunu dünyaya duyurarak daha fazla içeriğin üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bulunduğumuz coğrafya hem eşsiz hem de tarih olarak çok geçmişi olan bir yer” diye konuştu. Yardımcı, belgeselin tamamlanmasının biraz zaman alacağını ve yaz sezonunda gösterime gireceğini belirtti.\nAmerikalı araştırmacı Andrew Jones da uzun zamandır turizmci Zafer Onay ile bölgede araştırma yaptıklarını söyledi. Belgesel yayınlandığında Nuh'un Gemisi hakkında insanların daha çok bilgi sahibi belirten Jones, "Hristiyan dünyası Ağrı'da Nuh'un Gemisi'nin olduğundan haberdar çünkü İncil'de de belirtilmiş. Bu belgesel bölge için daha fazla turizm ve kalkınma demek" şeklinde konuştu.