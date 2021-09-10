Okullar açıldı: Sahiller boşaldı, otel rezervasyonları yüzde 50'lere düştü

Bir başka otelin işletmecisi Geylani Dursunoğlu ise Temmuz ve Ağustos ayında güzel bir doluluk yakaladığını ifade ederek, “Temmuz ayında bir çok otel yüzde 85 doluluk oranını yakalamıştır. Ağustos ayında ise yüzde 90 seviyesinde görüldü. Bazı oteller ise yüzde yüzleri gördü. Güzel bir Temmuz, Ağustos yaşadık. Ağustos ayının başında yaşadığımız yangınlardan dolayı biraz düşüş yaşadık ama Ağustos ayı da güzel geçti. Eylül ve Ekim ayları biraz sıkıntılı günlerin olduğunu gösteriyor. Okulların açılmasıyla beraber yerli Pazar neredeyse tamamen çekilmiş durumda" dedi.