Okullar açıldı: Sahiller boşaldı, otel rezervasyonları yüzde 50'lere düştü

İHA 10.09.2021 - 17:02
Yaz sezonunun da Bodrum’u kalkındıran yerli turist okulun açılmasıyla birlikte şehirlerine dönmesiyle birlikte sahiller boşaldı.
Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları azaldı. Birçok otelde ise rezervasyonları neredeyse yarı yarıya düştü.Eylül ayının ardından Ekim ayında ise birçok otelin kapılarını kapatacağı öğrenildi.
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında beklenen turist rakamının üzerinde geçen yaz sezonundan memnun olan turizmciler Eylül ve Ekim ayından da umutlu olduklarını ama istedikleri rakamların altında Eylül ayının geçtiğini söylediler.
Bodrum'da bir otelin Genel Müdürü Murat Gökmen, Ağustos ayını güzel rakamlarla kapattıklarını belirterek, “Eylül ayında hedeflerimizi tutturmayı düşünüyoruz. İç Pazar misafirlerimizin desteği çok önemli. Pandemi süreci ile birlikte çoğu rezervasyon son dakika yapılıyordu. Erken rezervasyonlar minimumda. Son dakika gelen rezervasyonlarla önümüzü görmeye çalışıyoruz. İngiltere pazarı açılırsa Eylül ayı iyi geçer, Ekim ayı ise Eylül ayındaki hareketliliğe bağlı” dedi.
Bir başka otelin işletmecisi Geylani Dursunoğlu ise Temmuz ve Ağustos ayında güzel bir doluluk yakaladığını ifade ederek, “Temmuz ayında bir çok otel yüzde 85 doluluk oranını yakalamıştır. Ağustos ayında ise yüzde 90 seviyesinde görüldü. Bazı oteller ise yüzde yüzleri gördü. Güzel bir Temmuz, Ağustos yaşadık. Ağustos ayının başında yaşadığımız yangınlardan dolayı biraz düşüş yaşadık ama Ağustos ayı da güzel geçti. Eylül ve Ekim ayları biraz sıkıntılı günlerin olduğunu gösteriyor. Okulların açılmasıyla beraber yerli Pazar neredeyse tamamen çekilmiş durumda" dedi.
Ekim ayında birçok otelin sezonu kapatacağını belirten Dursunoğlu, "Ekim ayı dolulukları çok sıkıntılı bir durumda. Avrupa ve İngiltere pazarının hiç olmaması tamamen ümitlerimizi tüketti. 2022’de pandemiyi atlatırsak güzel bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.