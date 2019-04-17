Ölmeden önce yapılacaklar listesini kendine misyon edinen çift, 3 çocukla dünyayı dolaşıyor (The Bucket List Family)
ntv.com.tr
Geliştirdiği mobil uygulamayla milyon dolarlar kazanan 28 yaşındaki Amerikalı işadamı Garrett Gee ve eşi Jessica Settie Gee, 3 küçük çocuğuyla yaklaşık 3 buçuk yıldır dünyayı geziyor.
-
1
Snapchat mobil uygulamasına Scan (QR kod okuyucu) aplikasyonunu yapıp 54 milyon dolara satan Garrett Gee, kazandığı parayı ailesiyle birlikte dünyayı dolaşmaya ayırmaya karar verdi.
-
2
Hamileyken bile seyahatte olan Jessica Settie Gee doğumun hemen ardından gezilerine devam etti.
-
3
Yeni doğmuş bebekleriyle birlikte 3 küçük çocuğunu da yanından ayırmayan çift için seyahat artık bir yaşam şekli.
-
4Gittikleri yerlerde birkaç hafta kalan aile, buralarda dostluklar kuruyor ve çektikleri fotoğrafları “thebucketlistfamily” isimli instagram hesaplarından paylaşıyor.
-
5Her an dünyanın farklı bir bölgesinden fotoğraf paylaşımı yapan ailenin Instagram'da 1 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.
-
6Ayrıca her aile bireyinin kendine ait ayrı bir sosyal medya hesabı da var. Gee ailesi seyahat giderleri için buralardan da ciddi bir kazanç elde ediyor.
-
7Hayatın tadını çıkarabilmek için böyle yaşadıklarını belirten Garrett Gee, “Hayatımı düzene sokmak istedim ve kariyerimi buna göre şekillendirdim” diyor.
-
8
Bu tarz bir yaşamın herkese uygun olmadığını kabul eden Gee, maceraya atılmak isteyenleri de teşvik etmekten çekinmiyor ve “Bence, hayat yeni şeyler denediğinde daha da güzelleşiyor” diyor.
-
9İşte Türkiye'ye de uğrayan ailenin herkesin hayallerini süsleyen gezilerinden kareler...
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46Fotoğraf kaynak: instagram.com/thebucketlistfamily