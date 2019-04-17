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Ölmeden önce yapılacaklar listesini kendine misyon edinen çift, 3 çocukla dünyayı dolaşıyor (The Bucket List Family)

ntv.com.tr

Geliştirdiği mobil uygulamayla milyon dolarlar kazanan 28 yaşındaki Amerikalı işadamı Garrett Gee ve eşi Jessica Settie Gee, 3 küçük çocuğuyla yaklaşık 3 buçuk yıldır dünyayı geziyor.

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    Snapchat mobil uygulamasına Scan (QR kod okuyucu) aplikasyonunu yapıp 54 milyon dolara satan Garrett Gee, kazandığı parayı ailesiyle birlikte dünyayı dolaşmaya ayırmaya karar verdi.

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    Hamileyken bile seyahatte olan Jessica Settie Gee doğumun hemen ardından gezilerine devam etti.

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    Yeni doğmuş bebekleriyle birlikte 3 küçük çocuğunu da yanından ayırmayan çift için seyahat artık bir yaşam şekli. 

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    Gittikleri yerlerde birkaç hafta kalan aile, buralarda dostluklar kuruyor ve çektikleri fotoğrafları “thebucketlistfamily” isimli instagram hesaplarından paylaşıyor.
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    Her an dünyanın farklı bir bölgesinden fotoğraf paylaşımı yapan ailenin Instagram'da 1 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.
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    Ayrıca her aile bireyinin kendine ait ayrı bir sosyal medya hesabı da var. Gee ailesi seyahat giderleri için buralardan da ciddi bir kazanç elde ediyor.
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    Hayatın tadını çıkarabilmek için böyle yaşadıklarını belirten Garrett Gee, “Hayatımı düzene sokmak istedim ve kariyerimi buna göre şekillendirdim” diyor.
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    Bu tarz bir yaşamın herkese uygun olmadığını kabul eden Gee, maceraya atılmak isteyenleri de teşvik etmekten çekinmiyor ve “Bence, hayat yeni şeyler denediğinde daha da güzelleşiyor” diyor.

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    İşte Türkiye'ye de uğrayan ailenin herkesin hayallerini süsleyen gezilerinden kareler...
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    Fotoğraf kaynak: instagram.com/thebucketlistfamily
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