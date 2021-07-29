Ölüdeniz'in eşsiz manzarasında köpeği 'Yager' ile yamaç paraşütü yaptı

Selçukoğlu, Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla yamaç paraşütü için en güzel nokta olduğunu söyledi.

Babadağ'dan yıllardır uçuş yaptığını, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin gökyüzüyle buluştuğunu vurgulayan Selçukoğlu, "Yamaç paraşütüyle birçok farklı uçuş yaptık. Evlilik teklifleri, gökyüzünde enstrüman çalmak gibi" dedi.

Selçukoğlu, köpeği Yager'in de gökyüzü heyecanına ortak olmasını istediğini, bunun için etkinliği gerçekleştirdiğini dile getirdi.