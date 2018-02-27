Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Jacob Laukaitis, 2016 yılının son günlerinde Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ölümden döndü. Hastaneden çıktıktan sonra artık her gününü yaşamının son günü gibi yaşamaya karar verdi. İşte Laukaitis'in hayatını değiştirdiği an ve kendisinin tabiriyle hayatının en güzel zamanlarını yaşadığı 2017 yılından hatıraları...
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Jacob Laukaitis, 2016 yılı sonunda Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla ölümden döndü.
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2Maliyeti 10.000 doları geçen 4 saatlik bir plastik cerrahi operasyonu geçirdi.
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3Hastane yatağında yatarken bunun başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu fark etti: hayatın ne kadar kısa ve güzel olduğunu...
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Çocukluk hayali olan Everest Ana Kampı'na tırmanmayı gerçekleştirdi.
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Jacob, Türkiye'de gezdiği Pamukkale Travertenleri fotoğrafının altına "Türk hamamlarının harika olduğunu biliyordum, sadece bu kadar sıra dışı güzellikte olduğunu bilmiyordum!" diye yazdı.
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Yeni Zelanda'da 43 metre yükselikten nehrin serin sularının içine bungee jumping atlayışı yaptı.
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7Çin Seddi'nin insana hayranlık veren güzelliğine tanık oldu.
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8İran'ın muhteşem çöllerinde gezdi.
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Tazmanya'da 10 metre yükseklikten denize atladı.
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Myanmar-Tayland sınırı yakınında dünyanın en uzun boyunlu kabilelerinin yaşadığı bir köyü ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat sonra ayrılma vakti gelmişti, botuna bindi ve geri dönüşe geçti. Geri dönerken köye karşı ani bir sevgi hissetti ve tüm yolu motorsikletle tekrar geri kat ederek sonraki 24 saati köyde geçirdi. Köylülerle birlikte yedi, konuştu, futbol oynadı, müzik dinledi, diğer köyleri dolaştı.
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11Yeni Zelanda'da uçaktan atlayarak nefes kesici gökyüzü dalışını (skydive) gerçekleştirdi.
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12Hindistan'da çılgın bir kar fırtınasında motorsiklet kullandı.
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13Güney Kore'de bambu ormanları içinde kayboldu.
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Tayvan'ın en yüksek konumu olan Yushan Milli Parkı zirvesine, 1 günde deniz seviyesinden 3952 metre yüksekliğe 25 km yürüyerek ulaştı.
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Dünyadaki Mars olan "Wadi Rum" çölünde 3 gün kamp yaptı.
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Hindistan'da 0,13 dolara profesyonel, temiz bir traş oldu.
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Yeni Zelanda'da inanılmaz gün batımlarına şahit oldu.
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18Mumbai'nin gecekondularında 5 gün geçirdi.
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Güney Kore'de harika mısır içecekleri içti
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Her gününü hayatındaki son günüymüşcesine yaşadı.