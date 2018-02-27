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Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

Jacob Laukaitis, 2016 yılının son günlerinde Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpması sonucu ölümden döndü. Hastaneden çıktıktan sonra artık her gününü yaşamının son günü gibi yaşamaya karar verdi. İşte Laukaitis'in hayatını değiştirdiği an ve kendisinin tabiriyle hayatının en güzel zamanlarını yaşadığı 2017 yılından hatıraları...

  • 1

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Jacob Laukaitis, 2016 yılı sonunda Tayland'da alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla ölümden döndü.

  • 2

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Maliyeti 10.000 doları geçen 4 saatlik bir plastik cerrahi operasyonu geçirdi.
  • 3

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Hastane yatağında yatarken bunun başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu fark etti: hayatın ne kadar kısa ve güzel olduğunu...
  • 4

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Çocukluk hayali olan Everest Ana Kampı'na tırmanmayı gerçekleştirdi.

  • 5

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Jacob, Türkiye'de gezdiği Pamukkale Travertenleri fotoğrafının altına "Türk hamamlarının harika olduğunu biliyordum, sadece bu kadar sıra dışı güzellikte olduğunu bilmiyordum!" diye yazdı.

  • 6

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Yeni Zelanda'da 43 metre yükselikten nehrin serin sularının içine bungee jumping atlayışı yaptı.

  • 7

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Çin Seddi'nin insana hayranlık veren güzelliğine tanık oldu.
  • 8

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    İran'ın muhteşem çöllerinde gezdi.
  • 9

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Tazmanya'da 10 metre yükseklikten denize atladı.

  • 10

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Myanmar-Tayland sınırı yakınında dünyanın en uzun boyunlu kabilelerinin yaşadığı bir köyü ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat sonra ayrılma vakti gelmişti, botuna bindi ve geri dönüşe geçti. Geri dönerken köye karşı ani bir sevgi hissetti ve tüm yolu motorsikletle tekrar geri kat ederek sonraki 24 saati köyde geçirdi. Köylülerle birlikte yedi, konuştu, futbol oynadı, müzik dinledi, diğer köyleri dolaştı.

  • 11

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Yeni Zelanda'da uçaktan atlayarak nefes kesici gökyüzü dalışını (skydive) gerçekleştirdi.
  • 12

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Hindistan'da çılgın bir kar fırtınasında motorsiklet kullandı.
  • 13

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Güney Kore'de bambu ormanları içinde kayboldu.
  • 14

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Tayvan'ın en yüksek konumu olan Yushan Milli Parkı zirvesine, 1 günde deniz seviyesinden 3952 metre yüksekliğe 25 km yürüyerek ulaştı.

  • 15

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Dünyadaki Mars olan "Wadi Rum" çölünde 3 gün kamp yaptı.

  • 16

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Hindistan'da 0,13 dolara profesyonel, temiz bir traş oldu. 

  • 17

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Yeni Zelanda'da inanılmaz gün batımlarına şahit oldu. 

  • 18

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi
    Mumbai'nin gecekondularında 5 gün geçirdi.
  • 19

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Güney Kore'de harika mısır içecekleri içti

  • 20

    jacob laukaitis, gezgin, yalnız gezen, yaşam hikayesi

    Her gününü hayatındaki son günüymüşcesine yaşadı.

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