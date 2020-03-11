Ordu'da 2500 yıllık Ünye Kalesi'nin 'altın'lı dehlizlerine giriliyor

DHA 11.03.2020 - 10:11
Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizleri temizlenip, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. 2 dehlizin bulunduğu kalede başlatılan temizlik çalışması yaklaşık 1 yıl sürecek.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmanın ilçenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Tavlı kalenin Karadeniz için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kale Pontus Krallığı döneminde 6'ncı Mithridates Kralı tarafından yaptırılıyor. Daha sonra Osmanlı döneminde farklı sebeplerle kullanıldığından dolayı kapatılıyor. Çok uzun süre atıl vaziyette kalıyor. Günümüze kadar gelen Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yapmaya karar verdik. Dehlizlerin temizlenmesiyle hem turizme katkı sağlayacağız hem de tarihimizin değerlerini ortaya çıkaracağız. Bunun için gayret sarf ediyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ünye Kalesi'nde birinci ve ikinci etap kapsamında saha yüzeyi çalışmalarını tamamladığını belirten Başkan Tavlı, "Bu yıl da üçüncü etabın ihalesini yaptık. Bu kaleyle ilgili, 'kalede bulunan dehlizlerde altın var, kale altında odalar var' gibi çeşitli senaryolar yazıldı.