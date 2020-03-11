Ordu'da 2500 yıllık Ünye Kalesi'nin 'altın'lı dehlizlerine giriliyor

"TURİZME KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmanın ilçenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Tavlı kalenin Karadeniz için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kale Pontus Krallığı döneminde 6'ncı Mithridates Kralı tarafından yaptırılıyor. Daha sonra Osmanlı döneminde farklı sebeplerle kullanıldığından dolayı kapatılıyor. Çok uzun süre atıl vaziyette kalıyor. Günümüze kadar gelen Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması için çalışma yapmaya karar verdik. Dehlizlerin temizlenmesiyle hem turizme katkı sağlayacağız hem de tarihimizin değerlerini ortaya çıkaracağız. Bunun için gayret sarf ediyoruz" dedi.