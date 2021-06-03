Ordu'nun doğa harikası Korgan Yaylası orman gülleriyle cezbediyor

Sisli havada sürülerini otlatan 83 yaşındaki Nazım Uçarmak da yaylada 120 küçükbaş hayvanını beslediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada 4,5 ay kalıyorum. Yaz boyu buradayım, kar yağdığı vakitte, ikinci karda ancak köye gidiyorum. İkinci kar yağana kadar burada kalıyorum, koyunu idare ediyorum. 'Balkanlardan kar geliyor' diyene kadar buradayım. Çocukluğumdan beri bu yayladayım. Aşağı yukarı 7 yaşından beri hayvancılık yapmaktayım. Yaylada büyüdüm, şu anda da yayladayım"