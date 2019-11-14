Ordu'nun turizm merkezi Çambaşı Yaylası'nın cazibesi artıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Kayak Merkezi’nde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 14’e, 5 km’lik pist uzunluğunu da tam 15 km’ye çıkarıyoruz. Ayrıca acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant projesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut konaklama kapasitesini arttırmak için 5 yıldızlı otelin temelini atmıştık. Otelin karkas inşaatı tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bunun yanı sıra tesis içerisinde, çam ağaçları arasında şömineli, 12 adet bungalov yapıyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çambaşı Yaylası’nı yaz ve kış aylarında önemli bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.