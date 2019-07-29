Ormanın içinde sıradışı bir otel

Bazen hepimizin hayalini kurduğu şey, mükemmel bir kaçıştır. Egzotik bir tatil yeri ya da göl kenarında çadır kampı. Bunlar size yetersiz geliyorsa bir orman sizin için en iyi inziva noktası olabilir. Rasmus Lybaek'in sizin için mükemmel bir kaçış noktası var.