Ormanın içinde sıradışı bir otel
ntv.com.tr
Bazılarımız deniz, kum ve güneş tatillerini severken, bazılarımız sakinlik veren huzur dolu bir tatil isteriz. Danimarka'nın Als Odde yarımadasındaki Mariager Fiyordu'nun muhteşem doğası ile çevrili Lovtag Otel, misafirlerine ormanın içinde huzur dolu bir tatil vaat ediyor.
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Ağaç evler şeklinde tasarlanan otel, misafirlerine unutulması zor harika bir tatil sunuyor. Ağaç ev oteller, mimar Sigurd Larsen tarafından oldukça minimalist yapıda tasarlanmış.
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Ağaç evleri kiralamak isteyen misafirler; çam, meşe ve kayın ağaç ev seçeneklerinden dilediğini seçebiliyor.
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Ağaç ev konseptli otel, ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmeden ve sağlıklı büyümelerini kısıtlamadan doğa dostu olarak inşa edilmiş.
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Bazen hepimizin hayalini kurduğu şey, mükemmel bir kaçıştır. Egzotik bir tatil yeri ya da göl kenarında çadır kampı. Bunlar size yetersiz geliyorsa bir orman sizin için en iyi inziva noktası olabilir. Rasmus Lybaek'in sizin için mükemmel bir kaçış noktası var.
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5Lybaek, insanları doğaya doğaya daha da yaklaştırma hayaliyle Danimarka'nın Als Odde yarımadasında Mariager Fiyordu'nun muhteşem doğasıyla çevrili ağaç ev Lovtag otelini yarattı.
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17Kaynak: Boredpanda