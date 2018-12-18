Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporu: Atlı cirit

Cirit sporuna yabancı turistlerin de izleyici olarak ilgi gösterdiğini aktaran Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bunda Doğu Ekspresi'nin çok büyük katkısı var, yerli ve yabancı turistler geliyor. Turlarla gelen izleyicilerimiz var, bizler de köyde gösteri maçları yapıyoruz. Bu bize hem maddi hem de manevi destek sağlıyor. 4-5 yıl önce Doğu Ekspresi ile çok az sayıda insan geliyordu ama şimdi çok sayıda turist geliyor. Doğu Ekspresi inşallah hep böyle devam eder. Batıdan gelenler kar üstünde cirit oyununa çok şaşırıyor, bazıları hiç kar görmemiş oluyor, herkesi Kars'a cirit oyununa bekleriz"