Ortaçağ köyünün yürüyen ağaçları (Yüzüklerin Efendisi'ni hatırlattı)
ntv.com.tr
10 bin yıllık geçmişi ile tohumun toprakla buluştuğu ve hayvanların ilk evcilleştirildiği yer olarak bilinen Diyarbakır'ın Ergani İlçesindeki ağaçları görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. (Haber: Nizamettin Kaplan)
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Ergani'ye bağlı Ortaçağ köyü ilginç meşe ağaçları ile gündemde...
Kökleri dışarıda olan ağaçlar, görenlere adeta yürüyorlar izlenimi veriyor.
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Ortaçağ köyünü ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, sözkonusu ağaçları yerinde inceledi ve fotoğraf çekti.
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Görünümüyle “Yüzüklerin Efendisi” filmindeki yürüyen ağaçları anımsatan yaklaşık 500 adet meşe ağacı yapılacak çalışmayla koruma altına alınacak.
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100-150 yaşlarında olduğu tahmin edilen ağaçların bulunduğu bölümler için sit alanı oluşturulacak ve tescil işlemleri yapılacak.
Bu arada, ilginç görünümlü ağaçların köklerinin erozyon nedeniyle toprak üstüne çıktığı bildirildi.