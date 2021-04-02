Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas

Fas; insanların yaşam tarzı ve kıyafetleri ile, mimarisi ile, atmosferi ve renkleri ile benzersiz bir yer. Bu ülkeyi gezerken insan kendini ortaçağda yaşıyormuş gibi hissediyor. Fas topraklarında dünyanın en büyük çölü olan Sahra çölünü, Atlas dağlarını, Atlantik okyanusunu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan onlarca şehri ve sayısız hikaye dolu yerleri görmek mümkün. Gezgin Gülten Şanlıgençler, Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi Fas gezisini NTV okurları için kaleme aldı.

ntv.com.tr 02.04.2021 - 11:13

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 1

MARAKEŞ

Fas denince ilk akla gelen şehir elbet Marakeş oluyor. Jemaa el-Fnaa Meydanı, Marakeş'in kalbi gibi. Meydan gündüz sakinliğini hava kararmaya başladıkça artan seslere bırakıyor. Bu meydanda yok yok... Sokak yemekleri, hediyelik eşya satıcıları, masal anlatıcıları, iksirciler, dövmeciler, yılan oynatıcıları, danscılar, sihirbazlar... Kafanızı hangi tarafa çevirseniz şaşıracak bir şey görmek mümkün.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 2

Marakeş'te yerden sesler, arabalar, insanlar, renkler, tarih ve sürprizler fışkırıyor! Burada yapılacak şeylerden biri de buranın en meşhur soukları (çarşı) olan Souk Semmarine ve Souk Cherifia sokaklarında kaybolmak.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 3

Ayrıca Marakeş'te bulunan bir çok saray, medrese, camii, anıt ve bahçeleri gezerek buranın kültürünü ve mimarisini gözlemleyebilirsiniz.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 4

MAJORELLE BAHÇELERİ

Majorelle Bahçeleri, mavinin en güzel tonuyla, dünyanın dört bir köşesinden getirilmiş kaktüsler ve çeşitli bitkilerle, Fas mimarisiyle tanışmak için harika bir yer.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 5
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 6

SAHRA ÇÖLÜ

Fas gezisi yapıp Sahra çölünü görmemek olmaz. Sahra çölünde deve binebilir, kum tepelerinde gün batımını izleyebilir, Sahra çölünün ortasında çadırlarda konaklayabilirsiniz.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 7
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 8

Fas yemekleri yiyip Afrika müzikleri ile eğlenceye katılabilir sonrasında dünyanın en büyük çölünün ortasında, milyarlarca yıldızın altında uyuyabilirsiniz.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 9

AIT BEN HADDOU

Atlas dağlarını geçerken uğramanızı önereceğimiz yerlerden biri ait Ait Ben Haddou. Burası Marekeş'le Sahra çölü arasında eski kervan yolu üzerinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir köy.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 10

Buradaki berberi evleri Fas mimarisinin en çarpıcı örneklerinden. Aynı zamanda Ait Ben Haddou Game of Thrones dizisi başta olmak üzere, Gladiator, Indiana Jones, Marco Polo, The Jewel of the Nil gibi birçok filme ev sahipliği yapmış.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 11

FAS ADI NEREDEN GELİYOR?

Tüm Avrupa tarafından Morocco olarak bilinen Fas'ı bizim bu şekilde adlandırmamız aslında Fez şehrinden geliyor. Osmanlı zamanında Fez şehrinden getirilen fesler ile bu ülke zamanla bizim dilimizde Fas olarak anılmaya başlanmış. Fez medinası da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde korunma altına alınmıştır. Kimi yerlerde sadece bir insanın geçebildiği eski Fez sokaklarında kaybolmak burada yapılacak en sürpriz dolu şeylerden.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 12

CHOUARA TABAKHANESİ

Fez denilince ilk akla gelenlerden biri de deri tabakhaneleri. Bunlardan en büyüğü olan Chouara Tabakhanesi'nde binlerce yıldır deri işlenmeye devam ediyor. Burada derinin tüm aşamalarını, geleneksel işleyiş yöntemleriyle izlemek mümkün.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 13

Meknes şehrinde yeraltı hapishanesi olan Prison de Kara ve Bab Mansour kapısı görülmesi gereken eşsiz yerlerden.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 14

ŞAFŞAVAN

Rif dağlarının eteğine kurulmuş mavi şehir Şafşavan... Bu küçük şehirlerde maviyi görmek için gökyüzüne bakmaya gerek yok.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 15

Evler, sokaklar ve duvarlar ve daha bir çok yer maviye boyalı. Böyle olunca her bir köşe kendiliğinden bir fotoğraf karesine dönüşüyor.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 16

CASABLANCA

Casablanca'da mutlaka uğranması gereken yerlerden biri dünyanın en büyük 2. camisi olan II. Hasan Camii. Bir rüya üzerine 4'te 3'ü Atlantik Okyanusunun üzerine inşa edilmiş bu büyüleyici camii 8 yılda tamamlanmış.
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 17

SUVAYR

Suvayr, Fas'ın Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan rüzgarı bol bir şehir.

Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 18
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 19
Burası salaşlığıyla, sanatıyla, renkleriyle, okyanus kokusuyla, su sporlarıyla, sokak sanatçılarıyla, martılarıyla, limanıyla bambaşka bir Fas sunuyor.
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 20
Gezgin Gülten Şanlıgençler'in kadrajından ortaçağ masalı Fas'tan kareler...
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 21
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 22
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 23
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 24
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 25
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 26
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 27
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 28
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 29
Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas - 30

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