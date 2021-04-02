Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas

FAS ADI NEREDEN GELİYOR?

Tüm Avrupa tarafından Morocco olarak bilinen Fas'ı bizim bu şekilde adlandırmamız aslında Fez şehrinden geliyor. Osmanlı zamanında Fez şehrinden getirilen fesler ile bu ülke zamanla bizim dilimizde Fas olarak anılmaya başlanmış. Fez medinası da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde korunma altına alınmıştır. Kimi yerlerde sadece bir insanın geçebildiği eski Fez sokaklarında kaybolmak burada yapılacak en sürpriz dolu şeylerden.