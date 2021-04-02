Ortaçağ'dan kalma bir masal ülkesi: Fas

ntv.com.tr 02.04.2021 - 11:13
Fas denince ilk akla gelen şehir elbet Marakeş oluyor. Jemaa el-Fnaa Meydanı, Marakeş'in kalbi gibi. Meydan gündüz sakinliğini hava kararmaya başladıkça artan seslere bırakıyor. Bu meydanda yok yok... Sokak yemekleri, hediyelik eşya satıcıları, masal anlatıcıları, iksirciler, dövmeciler, yılan oynatıcıları, danscılar, sihirbazlar... Kafanızı hangi tarafa çevirseniz şaşıracak bir şey görmek mümkün.
Marakeş'te yerden sesler, arabalar, insanlar, renkler, tarih ve sürprizler fışkırıyor! Burada yapılacak şeylerden biri de buranın en meşhur soukları (çarşı) olan Souk Semmarine ve Souk Cherifia sokaklarında kaybolmak.
Ayrıca Marakeş'te bulunan bir çok saray, medrese, camii, anıt ve bahçeleri gezerek buranın kültürünü ve mimarisini gözlemleyebilirsiniz.
Majorelle Bahçeleri, mavinin en güzel tonuyla, dünyanın dört bir köşesinden getirilmiş kaktüsler ve çeşitli bitkilerle, Fas mimarisiyle tanışmak için harika bir yer.
Fas gezisi yapıp Sahra çölünü görmemek olmaz. Sahra çölünde deve binebilir, kum tepelerinde gün batımını izleyebilir, Sahra çölünün ortasında çadırlarda konaklayabilirsiniz.
Fas yemekleri yiyip Afrika müzikleri ile eğlenceye katılabilir sonrasında dünyanın en büyük çölünün ortasında, milyarlarca yıldızın altında uyuyabilirsiniz.
Atlas dağlarını geçerken uğramanızı önereceğimiz yerlerden biri ait Ait Ben Haddou. Burası Marekeş'le Sahra çölü arasında eski kervan yolu üzerinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir köy.
Buradaki berberi evleri Fas mimarisinin en çarpıcı örneklerinden. Aynı zamanda Ait Ben Haddou Game of Thrones dizisi başta olmak üzere, Gladiator, Indiana Jones, Marco Polo, The Jewel of the Nil gibi birçok filme ev sahipliği yapmış.
Tüm Avrupa tarafından Morocco olarak bilinen Fas'ı bizim bu şekilde adlandırmamız aslında Fez şehrinden geliyor. Osmanlı zamanında Fez şehrinden getirilen fesler ile bu ülke zamanla bizim dilimizde Fas olarak anılmaya başlanmış. Fez medinası da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde korunma altına alınmıştır. Kimi yerlerde sadece bir insanın geçebildiği eski Fez sokaklarında kaybolmak burada yapılacak en sürpriz dolu şeylerden.
Fez denilince ilk akla gelenlerden biri de deri tabakhaneleri. Bunlardan en büyüğü olan Chouara Tabakhanesi'nde binlerce yıldır deri işlenmeye devam ediyor. Burada derinin tüm aşamalarını, geleneksel işleyiş yöntemleriyle izlemek mümkün.
Meknes şehrinde yeraltı hapishanesi olan Prison de Kara ve Bab Mansour kapısı görülmesi gereken eşsiz yerlerden.
Rif dağlarının eteğine kurulmuş mavi şehir Şafşavan... Bu küçük şehirlerde maviyi görmek için gökyüzüne bakmaya gerek yok.
Evler, sokaklar ve duvarlar ve daha bir çok yer maviye boyalı. Böyle olunca her bir köşe kendiliğinden bir fotoğraf karesine dönüşüyor.
Suvayr, Fas'ın Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan rüzgarı bol bir şehir.
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(serdar.uzun@ntv.com.tr)