Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna

Bosna Hersek'in, Türkiye açısından manevi anlamda çok büyük bir önem taşıdığını, Osmanlı'dan kalan bir emanet olduğunu dile getiren Keleş, Saraybosna'dan Tuzla'ya kadar her yerinde Osmanlı'nın izlerinin görüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Burası bize ecdadımızdan bir emanet. Bosna Hersek bizim bir parçamız. Her ilde, ilçede, köyde camilerimize rastlamak mümkün. Bir çoğu da savaş zamanlarında düşmanlık ve kin ile bombalanmış, yakılmış, yıkılmış. Biz ise hiçbir insanın dinine karışmadık, kiliselerini, ibadethanelerini yıkmadık. Bunu gelip burada görebilirler"