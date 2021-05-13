Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna

Osmanlı ruhunun Balkanlar'da en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Saraybosna'da, o dönemlerde inşa edilen küçük ahşap mahalle camileri, köprüler ve evler, şehrin en mütevazi köşelerinde manevi ve kültürel bir abide olarak varlığını sürdürüyor

Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 17:12

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 1

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi yapılar asırlardır ihtişamlı görünümleriyle ziyaretçi çekiyor.

Osmanlı ruhunun Balkanlar'da en yoğun hissedildiği, 1463 yılında Bosna Hersek'in Osmanlı'nın idaresine girmesiyle birçok cami, köprü, han ve hamam gibi yapıların inşa edildiği başkent Saraybosna'da, ecdat yadigarı eserler ihtişamını koruyor.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 2

Savaş zamanlarında zarar gören ve gerekli restorasyonların ardından yeniden ihya edilen eserler, bölgede Osmanlı'nın ruhunu yaşatıyor.

Geçmişin emaneti anıt eserler ve Osmanlı yapımı camilerden yükselen ezan sesleri ziyaretçilere duygu yüklüyor.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 3

"BOSNA HERSEK BİZİM BİR PARÇAMIZ"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş, Osmanlı izlerinin Bosna Hersek'te görüldüğünü söyledi.

Keleş, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle bölgeye İslam hoşgörüsünün yayıldığını belirtti.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 4

Bosna Hersek'in, Türkiye açısından manevi anlamda çok büyük bir önem taşıdığını, Osmanlı'dan kalan bir emanet olduğunu dile getiren Keleş, Saraybosna'dan Tuzla'ya kadar her yerinde Osmanlı'nın izlerinin görüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Burası bize ecdadımızdan bir emanet. Bosna Hersek bizim bir parçamız. Her ilde, ilçede, köyde camilerimize rastlamak mümkün. Bir çoğu da savaş zamanlarında düşmanlık ve kin ile bombalanmış, yakılmış, yıkılmış. Biz ise hiçbir insanın dinine karışmadık, kiliselerini, ibadethanelerini yıkmadık. Bunu gelip burada görebilirler"

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 5

"OSMANLI'NIN SARAYBOSNA'DAKİ MÜHRÜ: GAZİ HÜSREV BEY CAMİSİ"

Keleş, Saraybosna'nın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde, 5 asır önce inşa edilen ve İslam mimarisinin ülkedeki en güzide örneklerinden kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 6

Caminin, Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından inşa ettirildiğini anlatan Keleş, kentin kalbi konumundaki caminin heybeti ile dikkat çektiğini belirtti.

Keleş, caminin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ve buluşma noktası olduğunu aktararak, "Osmanlı'nın Saraybosna'daki mührü, Gazi Hüsrev Bey Camisi diyebiliriz" dedi.

Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 7
Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 8
Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 9
Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 10
Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 11
Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 12
Osmanlı'nın Balkanlar'daki mührü: Saraybosna - 13

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