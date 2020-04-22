'Osmanlı'nın parmak izi' Safranbolu eski günlerine dönmeyi bekliyor

"BU SÜREÇ BİTER DE NORMALE DÖNERİZ"

4 aylık süreci değerlendiren Çiğdem, şunları kaydetti:

"Bu süreçte biz otel olarak öncelikle hijyen konusunda hassas davranmaya başladık. Otelimizi düzenli olarak 3 günde bir dezenfekte işlemini yapmaya başladık. Dolu-boş oda sistemimizi değiştirdik. İşlerimizde çok fazla yoğunluk olmadığı için kullanılan bir odayı iki gün o hali ile bırakıp üçüncü gün odaların temizliğine girdik. Üç gün o odayı satmadık. Diğer odaların satışı yapıldı. Böylelikle hem konaklayan kişilerin ve otelimizde çalışanlarımızın sağlığını korumaya çalıştık. İşteki azalmalardan dolayı devletimizin birçok işletmeye verdiği kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. 12 olan personel sayımız maalesef 4’e düşmüş vaziyette. 4 personelle minimum kapasitede otelimizi açık tutuyoruz. Çok sınırlı sayıda olan misafirlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz"