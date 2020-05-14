Otellerde sosyal mesafe hazırlığı

"TATİLCİLERİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Corona virüs salgını sebebiyle bu yıl tatile gitme konusunda çekinceleri olan vatandaşlara da seslenen Türkeş, "Tatil konusunda tedirginlik yaşayanların içleri rahat olsun. Odalarımızda tek kullanımlı ürünler olacak. Müşteriler otele girdiği andan itibaren kontroller başlayacak. Sağlık için gereken her şeyi fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Bir müşterimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli" dedi.