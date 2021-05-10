Otellerin eğitimli 'hijyen timleri' güvenli tatil için tedbirlerden taviz vermiyor

"ÖZVERİLİ VE TİTİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmin her kademesinde salgın tedbirlerinin en iyi şekilde uygulandığını söyledi.

Turizmin olmazsa olmazları arasında yer alan turizm çalışanlarının da salgın konusunda bilinçli olduklarını, salgın başladığı andan itibaren belli periyotlarla eğitime tabi tutulduklarını anlatan Atmaca, "Turizmin sacayaklarından birisi kaliteli ve kalifiyeli personelimiz. Misafirlerimizin memnun şekilde işletmelerimizden, ülkemizden ayrılmasında en önemli rol turizm çalışanlarına düşüyor. Onlar salgın sürecinde de özverili ve titiz şekilde çalışmalarını yürütmekteler" diye konuştu.

Otellerde maske, mesafe ve hijyen kurallarının en iyi şekilde uygulandığını vurgulayan Atmaca, turizm çalışanlarının aşılama çalışmalarının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.