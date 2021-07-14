Otostopla 81 ili 800 lira bütçeyle gezdi

Kadir Gezmiş (24), pandemi sürecinde soyadından esinlenip, sırt çantasını alıp, 800 TL’lik bütçeyle, 81 ili otostop çekerek gezdi. Gittiği illerin en güzel yerlerinde çadır kurup doğayla iç içe yaşayan Kadir Gezgin, son durağı Tunceli'de de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kurduğu çadırında teknolojiden uzak zaman geçirdi.

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DHA 14.07.2021 - 11:44

Pandemi sürecinin başlamasıyla Kadir Gezmiş, ülkeyi gezip, doğada kalmaya karar verdi. Gezmiş, İstanbul'da yaşadığı evinden sırt çantası, çadır ve gerekli ekipmanlarını alıp yola çıktı. Gezmiş, 800 TL’lik bütçesiyle Marmara Bölgesi’nden çıktığı gezide, 81 ilin tamamını otostopla dolaştı ve ulaşım için para harcamadı.

"4 MEVSİMİ ÇADIRDA GEÇİRDİ" Otostopla yaklaşık 30 bin kilometrelik yol kateden Kadir Gezmiş, insanların evde dört duvar arasında kaldığı günleri, gezdiği illerin en güzel noktalarında çadırda kalarak geçirdi.

Gezmiş’in, son durağı Tunceli oldu. Kent merkezinde otostop çekip Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi’ne ulaşan Gezmiş, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığı vadiye çadırını kurup, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde Munzur Nehri'nde yüzerek serinledi.

Pandemi sürecinde evde kalmak yerine içindeki doğa tutkusuyla yola çıktığını belirten Kadir Gezmiş, "İlk adımı atmak kolay bir şey değildi. O adımı attıktan sonra içimdeki irade ve özgüvenle Türkiye'nin 81 ilini otostopla karış karış gezerek ve her yerde bir aile tanıyarak daha da güzelleştirdim. 800 TL biriktirdiğim para vardı. Bununla da öğünlerimi kısaltarak avantaj elde ettirdim ve her yeri rahat gezdim" dedi.

"HER ZAMAN İNSANLARI ANLAYIŞLA KARŞILADIM" Gezmiş, "Otostop işi sabır işidir, her insanın alacağı bir şey değildir. Özellikle pandemi süreci araya girdikten sonra iyice zor oldu. Yeri geliyor 2 saat yolda bekliyorsun, yeri geliyor 5 dakika. Gece saatlerinde bilmediğim karanlık yollarda olduğum oluyor. Gündüz sıcakta, kışın dondurucu soğukta, sonbaharda yağmurda otostop çektim" diye konuştu.

"HEDEFİM AVRUPA" Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini söyleyen Kadir Gezmiş, sıradaki hedefinin de Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi.

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