'Ovaya bakan adam' turizme kazandırılacak

SİNCAP, KAPLUMBAĞA VE ASLAN GÖRÜNÜMLÜ KAYALAR

İnsan kafasına benzeyen kayanın yanı sıra bölgede sincap, kaplumbağa ve aslan görüntüsünü oluşturan kayalarda bulunurken, yörede yaşayanlar bu kayaların Nuh tufanında gemiye ulaşamayan canlılara ait kalıntılar olduğuna inanıyor.

Alanın turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, "Ovaya bakan adam ismini verdiğimiz bu anıt kayanın yakınında yer alan kaplumbağa kaya, aslan kaya ve sincap kaya, yörede bazı hikayelerle ilginç özelliklere sahip olduğu ifade edilen yapılardır. Bölgede yaşayan insanların bunların Nuh tufanında gemiye binemeyip, taşlaşan canlıların kalıntıları olduğunu düşünmektedir. Buradaki yol güzergâhlarını belirlemeye, yol güzergahları boyunca insanların görebileceği anıt kayaları tespit etmeye çalışıyoruz. Hem efsaneleriyle, hem oluşum özellikleriyle birlikte bölge ve ülke turizmi için önemli bir değer olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.