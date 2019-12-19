Özgürlüğü zirvelerde bulan çılgın Türk: Tunç Fındık

Fındık, dağcılığın tehlikeli sporlar arasında yer aldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tırmanış ve dağcılık sporlarındaki tehlikenin aksi iddia edilemez. Bu sporlarda kendini zinde tutarak, antrenman yaparak doğru yerde ve zamanda olup kendinizi sağlıklı kılabilirsiniz. Dağcılık bilinmeyenli bir spordur. Birçok sürprizi olan dağcılık ve tırmanışta her şeye hazırlıklı olmak durumundasınız. Bu faktörler benim için bu sporun çekiciliğidir. Tabii ki bazı çok sevdiğim arkadaşlarımı ve insanları kaybettim. Çok tehlikeli konumlarda kaldım ama benim yaşadığım hayatın ayrılmaz bir tarafı da budur"