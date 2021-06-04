Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi.

DHA 04.06.2021 - 11:18

Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 1

Emirdağ ilçesine ismini veren, 2 bin 300 rakımlı Emir Dağları'nda özgürlüğün sembolü yılkı atları, dört mevsim fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 2

Yaylada otlayan, kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen, toplu halde gezen ve dörtnala koşan atlar, drone ile görüntülendi. 

Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 3

Mevsime bağlı olarak ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bazen de yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla besleniyor. 



Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 4
Bölgedeki Tez köyünde yaşayan Nurettin Yılmaz, "Emirdağ yaylalarında yılkı atları yayılıyor, yılkı atları yaşıyor. Bu bölge yılkı atlarının doğal yaşam alanıdır ve biz bu atların, bu tabiat varlıklarının korunmasından yanayız" dedi.
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 5
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 6
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 7
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi - 8

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