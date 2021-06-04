Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi

Mevsime bağlı olarak ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bazen de yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla besleniyor.





