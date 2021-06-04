Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülendi

DHA 04.06.2021 - 11:18
Emirdağ ilçesine ismini veren, 2 bin 300 rakımlı Emir Dağları'nda özgürlüğün sembolü yılkı atları, dört mevsim fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Yaylada otlayan, kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen, toplu halde gezen ve dörtnala koşan atlar, drone ile görüntülendi.
Mevsime bağlı olarak ot ve su bulmakta zorluk çeken atlar, bazı zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarına kadar iniyor. Bazen de yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla besleniyor.