Özlenilen mekanlarda lezzet turuna hazır mısınız?

ntv.com.tr 16.06.2020 - 10:18
Yıllardır İstinye Park'ın en gözde mekanı olan MASA Restaurant, keyifli atmosferi, kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsü ile sizi ağırlamaya devam ediyor.
Gerek konumu gerekse sunduğu hizmet anlayışı ile İstanbul’un klasikleşen köklü mekanlarından 29, İstanbul’un her iki köprüsüne hakim eşsiz Boğaz manzarası ile sizi İstanbul’a tekrar kavuşturacak.
Vogue, geçtiğimiz aylarda baştan aşağı yenilenen dekorasyonu ve menüsü ile gerek İstanbulların gerekse turistlerin favori mekanlarından biri olmaya devam ediyor.
Mekanın yeni kimliği, Kiev, Moskova, Porto, Riyad ve Kuala Lumpur’daki diğer Vogue Cafe ve Lounge’ların şık tasarımını yansıtmak üzere tasarlandı. Akaretler’de BJK Plaza’nın en üst katında konumlanan Vogue Restaurant’ta şık ana yemek salonu ve lounge bölümün yanı sıra eşsiz boğaz manzarasına karşı konumlanan kokteyl barı ve suşi istasyonu da yer alıyor.
Boğazdaki eşsiz konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İstanbul’un en seçkin restoranlarından olan Lacivert misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmak üzere kapılarını yeniden açtı.