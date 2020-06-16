Özlenilen mekanlarda lezzet turuna hazır mısınız?

Favori mekanlarımızdan ayrı geçen haftaların ardından yeni normalin şartlarına uyarak evlerimizden yavaş yavaş çıkmaya başladık. Bu süre zarfında bizlerden ayrı kalan lezzet mekanları da hijyen ve sosyal mesafe kurallarını titizlikle uygulayarak kapılarını açtı. İşte sunduğu nefis yemeklerle ve şık ambiyanslarıyla klasiklemiş mekanlarda leziz bir tur!

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ntv.com.tr 16.06.2020 - 10:18

MASA Yıllardır İstinye Park'ın en gözde mekanı olan MASA Restaurant, keyifli atmosferi, kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsü ile sizi ağırlamaya devam ediyor.

Bu güzel yaz günlerinde ister MASA’nın geniş bahçesinde oturabilir, ister yüksek tavanlı iç alanının keyfini çıkarabilirsiniz. MASA, dünya mutfaklarından özel lezzetleri ve zengin şarap menüsü ile farklı damak tatlarına hitap ediyor.

İster bir alışveriş molası, ister bir arkadaş buluşması, MASA’nın sizi değişmeyen kalitesi ile ağırlayacağından emin olabilirsiniz.

29 Gerek konumu gerekse sunduğu hizmet anlayışı ile İstanbul’un klasikleşen köklü mekanlarından 29, İstanbul’un her iki köprüsüne hakim eşsiz Boğaz manzarası ile sizi İstanbul’a tekrar kavuşturacak.

Mükemmel hizmetleriyle dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen 29, farklı ülkelere ait mutfakları Türk lezzetleri ile harmanlayan ve mevsime göre adapte olan zengin bir menüye sahip.

29’un en klasik lezzetlerinden 29 köfte, lahmacun ve yoğurtlu kebap, farkını odun ateşinde pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanmasından alıyor. 29, özellikle yaz aylarında manzaralı terası ile gerek öğle gerekse akşam yemekleriniz için vazgeçilmez bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Vogue Vogue, geçtiğimiz aylarda baştan aşağı yenilenen dekorasyonu ve menüsü ile gerek İstanbulların gerekse turistlerin favori mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

Mekanın yeni kimliği, Kiev, Moskova, Porto, Riyad ve Kuala Lumpur’daki diğer Vogue Cafe ve Lounge’ların şık tasarımını yansıtmak üzere tasarlandı. Akaretler’de BJK Plaza’nın en üst katında konumlanan Vogue Restaurant’ta şık ana yemek salonu ve lounge bölümün yanı sıra eşsiz boğaz manzarasına karşı konumlanan kokteyl barı ve suşi istasyonu da yer alıyor.

Restoranın dünya ve Akdeniz mutfaklarından ilham alınarak yenilenen menüsü, lezzetleri kadar sunumları ile de öne çıkıyor.

Lacivert Boğazdaki eşsiz konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İstanbul’un en seçkin restoranlarından olan Lacivert misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmak üzere kapılarını yeniden açtı.

Eşsiz manzarası eşliğinde misafirlerine her zaman en iyiyi sunan Lacivert, özel reçetelerle hazırlanan menüsü ve zengin brunch sunumuyla Boğaz’ın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Lacivert sizi yaz günlerinde bol güneşli ve esintili terasında Boğaz’ın tam yanı başında ağırlayacak.

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