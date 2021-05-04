Pakistan'ın sokak lezzetleri

İFTAR'DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN YİYECEKLER

Öte yandan bir araştırma şirketince yürütülen araştırmada, Pakistanlıların iftarda en çok tercih ettiği ilk üç yiyecek arasında meyve salatası, pakora ve samosa yer aldı.

Bunların yanı sıra tavuk şiş "tikka", tavuk tava, nohuttan yapılan "çannah" ve "golgappa" gibi yemek ve atıştırmalıklar da iftarda tüketilen yiyecekler arasında bulunuyor.