Palandöken 1 Aralık'ta kayak sezonunu açıyor 

Memiş, kayak pistlerini uzattıklarını ifade ederek, "20 kilometre ekstra pist oluşturduk. Alternatif onlarca yeni kayak pisti yaptık ve en önemlisi Ejder 3200 olan pistimiz için de ulaşımı sağlayacak teleferiği bitirdik. Bu sene en az 1 milyon kayakçının bu dağdan faydalanması için hem valiliğimiz hem de büyükşehir belediyemiz hazır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri her türlü tedbirleri almış vaziyette. Türkiye'nin ve dünyanın hangi ülkesinden gelecek olursa olsun Erzurum'a, Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.