Palandöken, Alpler'de uygulanan 'kar saklama' uygulamasıyla kayak sezonunu Kasım ayında açacak

3 VADİYE 61 BİN METREKÜP KAR

Geçen yıl 21 bin metreküp kar sakladıklarını, bu sene 3 vadide bu işi yaptıklarını belirten Başkan Sekmen, "İnşallah sezonu da erkenden açmış olacağız. Biz bu vesileyle 1 Kasım'dan itibaren kayak yaptırmaya başlayacağız. Gelen turistlerin de buradan boş dönmemelerini sağlayacağız. Çünkü insanlar buraya gelirken kayak yapmaya geliyor. Kayak yapmaya gelen insanlar eğer kayak sezonunu yakalayamazsa o zaman bir daha da gelmiyorlar. Böylece bu sıkıntıyı da önlemiş olacağız. Topladığımız karları vadiye doldurup üzerini örtüyle örtüyoruz. Yüzde 30-40 arasında fire veriyoruz ama geri kalan bize yetiyor. İster istemez mevsim şartları hava ısınıyor. Yaz aylarında hafifte olsa erime oluyor ama geri kalanı pistlerin altına sermek, üzerine suni sistemle 10 santim kar yağdırmak suretiyle pistleri oluşturuyoruz" diye konuştu.