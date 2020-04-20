Pamukkale Travertenleri artık daha beyaz

"BEYAZ HALİ ORTAYA ÇIKMIŞ"

Pamukkale'nin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken Serkan Urgancı, "Buraya yıllardır gelirim. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Şu an hiç kimse yok. Beyaz hali de ortaya çıkmış. Doğa insan olmadığında kendisini toparlayabiliyor. Çiçekler açmış, bu hali benim hoşuma gitti. Kuş, kaz ve ördek sesleri duyulabiliyor. Bu insanlığa ders olmalı. Doğayı ve tabiatı koruyabilmeliyiz" dedi.