Pamukkale'de yılbaşı yoğunluğu

Haberler - İHA - DHA 22.12.2021 - 14:50
Bu turizm bölgelerindeki tesislerde 2022 yılına günler kala yılbaşı programlarını hazırladı. Yeni yıla Pamukkale'de girmek isteyen yerli ve yabancı turistler de otellerin neredeyse tamamını doldurdu.
Şimdiden bölgedeki otellerde rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. İleriki günlerde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle yerli turistlerin yeni yılı karşılamak için çeşitli alternatifler sunan Pamukkale'yi tercih ettiğini söyledi.
Dünyaca ünlü beyaz travertenlerin herkesin ilgisini çektiğini ifade eden Şen, "Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle mevsim itibariyle Pamukkale gibi termal bölgelere yerli misafirlerin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu bölgelere yılbaşında da ekstra talep oluyor" dedi.
Otellerde yüzde yüz doluluk beklediklerini söyleyen Şen, "Her tesisin kendisine has düzenlediği yılbaşı programları var. Ancak Pamukkale'yi tercih eden misafirler birçok farklı etkinliği de tanıma fırsatı bulacak. Yeni yılı karşıladıktan sonra ertesi gün tatil olduğu için beyaz travertenler, yamaç paraşütü, sıcak hava balonları, antik kentler ve termal sulardan faydalanabilecek" diye konuştu.
Bölgedeki bir termal otelin genel müdürü olan Levent Altuntaş ise, tesislerin corona virüs tedbirleri kapsamında güvenli turizm sertifikası olduğunu belirtip, "Bölgemizdeki tesisler haziran ayından itibaren tam olarak faaliyete geçti. Corona virüs önlemleri kapsamında da tesisler Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldı. Yaklaşık 150 maddeden oluşan önlemler var. Tesislerimizde bu önlemleri alarak yılbaşı programları düzenliyoruz. Misafirlerimiz yeni yılı canlı müzik ya da sanatçılı programlarla karşıladıktan sonra ertesi gün tatil olduğu için yılın yorgunluğunu hamam, sauna, sıcak termal havuzlarda atacak. Yeni yıl tatil gününe denk geldiği için yoğun bir talep var. Genelde iki günlük konaklamalı yılbaşı paketleri tercih ediliyor" diye konuştu.