Pamukkale'de yılbaşı yoğunluğu

"CORONA ÖNLEMLERİNE UYGUN PROGRAMLAR DÜZENLİYORUZ"

Bölgedeki bir termal otelin genel müdürü olan Levent Altuntaş ise, tesislerin corona virüs tedbirleri kapsamında güvenli turizm sertifikası olduğunu belirtip, "Bölgemizdeki tesisler haziran ayından itibaren tam olarak faaliyete geçti. Corona virüs önlemleri kapsamında da tesisler Güvenli Turizm Sertifikası'nı aldı. Yaklaşık 150 maddeden oluşan önlemler var. Tesislerimizde bu önlemleri alarak yılbaşı programları düzenliyoruz. Misafirlerimiz yeni yılı canlı müzik ya da sanatçılı programlarla karşıladıktan sonra ertesi gün tatil olduğu için yılın yorgunluğunu hamam, sauna, sıcak termal havuzlarda atacak. Yeni yıl tatil gününe denk geldiği için yoğun bir talep var. Genelde iki günlük konaklamalı yılbaşı paketleri tercih ediliyor" diye konuştu.