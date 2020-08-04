Pamukkale'nin eşsiz manzarasını Kocaçukur'dan izlediler

İHA 04.08.2020 - 15:21
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte Pamukkale travertenlerinin eteğinde bulunan Kocaçukur'da tatilin keyfini çıkardı.
7’den 70’e her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği Kocaçukur, Kurban Bayramı’nda doldu taştı. Pamukkale’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkaran vatandaşlar, gölette hem kano bindiler hem de ördek beslediler.
Ayrıca 11 yıl aradan sonra geçtiğimiz aylarda Pamukkale Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve gölet temizliği yapılan Kocaçukur'un yenilenmiş hali ise vatandaşların büyük ilgi ve beğenisini topladı.